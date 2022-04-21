https://arabic.sputniknews.com/20220421/كوريا-الشمالية-أوامر-بتحقيق-الأهداف-الاقتصادية-للدولة-بأي-ثمن-1061436007.html
كوريا الشمالية… أوامر بتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بأي ثمن
كوريا الشمالية… أوامر بتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بأي ثمن
عقد مجلس الوزراء في كوريا الشمالية اجتماعا موسعا لتقييم أداء الاقتصاد في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، وأكد على ضرورة تحقيق الأهداف الاقتصادية... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T07:37+0000
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء باك جونغ - غون، أشار إلى وجود ضعف وثغرات اقتصادية يقودان إلى تواضع أداء اقتصاد الدولة في الربع الأول.وقال بارك للمسؤولين: "يجب شن معركة أقوى ضد الظواهر الاقتصادية غير المرغوب فيها في إشارة إلى الشكليات والحمائية الذاتية".وقالت الوكالة: "أكد مجلس الوزراء أن المسؤولين الكوريين الشماليين لديهم أوامر بخوض معركة خلال النصف الأول من 2022 لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بأي ثمن".يذكر أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، قال خلال مؤتمر في وقت سابق، إن خطة الاقتصاد الخماسي فشلت في تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد على القدرات الذاتية للدولة في ضوء العقوبات التي تتعرض لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/-كيم-جونغ-أون-يدعو-إلى-حملة-ترويجية-للاعتماد-على-النفس-وطرد-الأرواح-الشريرة-المناهضة-للاشتراكية-1060591661.html
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كوريا الشمالية… أوامر بتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بأي ثمن
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عقد مجلس الوزراء في كوريا الشمالية اجتماعا موسعا لتقييم أداء الاقتصاد في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، وأكد على ضرورة تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بأي ثمن.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء
المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن نائب رئيس الوزراء باك جونغ - غون، أشار إلى وجود ضعف وثغرات اقتصادية يقودان إلى تواضع أداء اقتصاد الدولة في الربع الأول.
وقال بارك للمسؤولين: "يجب شن معركة أقوى ضد الظواهر الاقتصادية
غير المرغوب فيها في إشارة إلى الشكليات والحمائية الذاتية".
وقالت الوكالة: "أكد مجلس الوزراء أن المسؤولين الكوريين الشماليين لديهم أوامر بخوض معركة
خلال النصف الأول من 2022 لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة بأي ثمن".
يذكر أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية
، قال خلال مؤتمر في وقت سابق، إن خطة الاقتصاد الخماسي فشلت في تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد على القدرات الذاتية للدولة في ضوء العقوبات التي تتعرض لها.