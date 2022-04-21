https://arabic.sputniknews.com/20220421/لابيد-لن-نقبل-بإطلاق-أي-صاروخ-من-غزة-على-إسرائيل-1061456822.html

لابيد: لن نقبل بإطلاق أي صاروخ من غزة على إسرائيل

لابيد: لن نقبل بإطلاق أي صاروخ من غزة على إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن بلاده لن تقبل بإطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على دولة إسرائيل. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T14:38+0000

2022-04-21T14:38+0000

2022-04-21T14:38+0000

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، نقلت من خلالها على لسان لابيد أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل.ووجّه يائير لابيد رسالة إلى حركة حماس تقضي بأن "إسرائيل ستعمل وتفعل كل ما يلزم لحماية أمن مواطنيها". وهو ما صرح به خلال استقباله وفدا أمريكيا رسميا، اليوم.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن بلاده لا تسعى لتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وذلك في ظل توترات كبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأيام الماضية في مدينة القدس المحتلة.وقال لابيد: "ستحافظ إسرائيل وستواصل الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف في المستقبل، وليس لدينا أي نية لتغييره".وعلى صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه التقى مساء اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، يعال لمبرت، وهادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني في الخارجية الأمريكية، والسفير الأمريكي في تل أبيب.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.

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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي