عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220421/لابيد-لن-نقبل-بإطلاق-أي-صاروخ-من-غزة-على-إسرائيل-1061456822.html
لابيد: لن نقبل بإطلاق أي صاروخ من غزة على إسرائيل
لابيد: لن نقبل بإطلاق أي صاروخ من غزة على إسرائيل
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن بلاده لن تقبل بإطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على دولة إسرائيل. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T14:38+0000
2022-04-21T14:38+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404260_0:83:2817:1667_1920x0_80_0_0_f66a488a908a800549f59e4c6476bef0.jpg
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، نقلت من خلالها على لسان لابيد أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل.ووجّه يائير لابيد رسالة إلى حركة حماس تقضي بأن "إسرائيل ستعمل وتفعل كل ما يلزم لحماية أمن مواطنيها". وهو ما صرح به خلال استقباله وفدا أمريكيا رسميا، اليوم.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن بلاده لا تسعى لتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وذلك في ظل توترات كبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأيام الماضية في مدينة القدس المحتلة.وقال لابيد: "ستحافظ إسرائيل وستواصل الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف في المستقبل، وليس لدينا أي نية لتغييره".وعلى صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه التقى مساء اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، يعال لمبرت، وهادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني في الخارجية الأمريكية، والسفير الأمريكي في تل أبيب.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404260_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_10077387c7cb4e75a21c4b0dc629f31d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

لابيد: لن نقبل بإطلاق أي صاروخ من غزة على إسرائيل

14:38 GMT 21.04.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن بلاده لن تقبل بإطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على دولة إسرائيل.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، نقلت من خلالها على لسان لابيد أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق أي صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل.
ووجّه يائير لابيد رسالة إلى حركة حماس تقضي بأن "إسرائيل ستعمل وتفعل كل ما يلزم لحماية أمن مواطنيها". وهو ما صرح به خلال استقباله وفدا أمريكيا رسميا، اليوم.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن بلاده لا تسعى لتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وذلك في ظل توترات كبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الأيام الماضية في مدينة القدس المحتلة.
وقال لابيد: "ستحافظ إسرائيل وستواصل الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف في المستقبل، وليس لدينا أي نية لتغييره".
وعلى صفحته الرسمية على "تويتر"، أكد يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه التقى مساء اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، يعال لمبرت، وهادي عمرو، مسؤول الملف الفلسطيني في الخارجية الأمريكية، والسفير الأمريكي في تل أبيب.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала