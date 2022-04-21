https://arabic.sputniknews.com/20220421/محكمة-موسكو-تفرض-غرامة-جديدة-على-غوغل-1061441596.html

محكمة موسكو تفرض غرامة جديدة على غوغل

محكمة موسكو تفرض غرامة جديدة على غوغل

فرض قاضي الدائرة القضائية رقم 422 في منطقة تاغانسكي في موسكو غرامة مالية قدرها 4 ملايين روبل على شركة "غوغل" لنشرها معلومات كاذبة عن الخسائر البشرية خلال... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T09:22+0000

2022-04-21T09:22+0000

2022-04-21T09:22+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

شركة غوغل

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أعلن القاضي تيمور فخرامييف نص الحكم "وجدت المحكمة أن شركة غوغل مذنبة بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء 2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية لروسيا الاتحادية ... وفرضت غرامة قدرها 4 ملايين روبل".وكانت الأخبار الكاذبة عبارة عن مقاطع فيديو نشرت على موقع يوتيوب يحتوي على معلومات كاذبة بشأن خسائر القوات المسلحة الروسية وحول الخسائر في صفوف المدنيين في أوكرانيا.وكانت روسيا قد فرضت غرامات ضخمة مبنية على إيرادات منصتي غوغل وميتا بسبب عدم إزالتهما محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/غوغل-تواجه-غرامة-جديدة-في-روسيا-تصل-إلى-نحو-68-ألف-دولار-1054772476.html

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روسيا, شركة غوغل