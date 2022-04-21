https://arabic.sputniknews.com/20220421/محلل-أوكرانيا-تحاول-إطالة-الوقت-في-اتخاذ-قرار-ينهي-الأزمة-وتفعيل-المخطط-الأمريكي-البريطاني-1061449934.html

محلل: أوكرانيا تحاول إطالة الوقت في اتخاذ قرار ينهي الأزمة وتفعيل المخطط الأمريكي البريطاني

محلل: أوكرانيا تحاول إطالة الوقت في اتخاذ قرار ينهي الأزمة وتفعيل المخطط الأمريكي البريطاني

قال المحلل السياسي، فايز حوالة، إن أوكرانيا تحاول اللعب على عامل الوقت أكثر من اتخاذ قرارات جدية تساعد على إنهاء الأزمة، وعزا ذلك إلى أن "القرارات ليست صادرة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T12:25+0000

2022-04-21T12:25+0000

2022-04-21T12:25+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

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وأكد في حديثه مع راديو سبوتنيك، أن "الضمانات الأمنية تنبع من الاقتراحات التي تقدمت بها مؤخرا الخارجية الروسية، وهي أن تكون الدول الضامنة هي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وكذلك أن تكون بيلاروسيا هي الطرف الأساسي في هذه الضمانات الأمنية أو في أي مفاوضات تقوم بين روسيا وأوكرانيا".وحمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مسؤولية الوضع الإنساني المعقد في مناطق القتال على عاتق الكتائب القوميين المتطرفيين الأوكرانيين، التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية وتمنعهم من الانسحاب عبر الممرات الإنسانية التي يوفرها العسكريون الروس بانتظام.وفيما يخص أفق المفاوضات، تم التأكيد على ثبوت الموقف المبدئي للجانب الروسي، وهو يقضي بأن نتيجة المفاوضات تتوقف بالكامل على استعداد كييف لمراعاة مطالب موسكو المشروعة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي أكد أن اقتراح لقاء الرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في تركيا لا يزال مطروحًا على الطاولة، مشيرا إلى صعوبة تحديد موعده.ولفت أوغلو إلى أن دولا في حلف الناتو تريد استمرار الوضع في أوكرانيا.كما أكد الوزير التركي أن بلاده تعارض العمل كضامن لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو، مبينا أنه من الضروري فهم العملية نفسها، وما هي هذه الضمانات، وأن تقبل جميع الدول الضامنة الشروط.وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو على أن أي هجوم أو عدوان مسلح ضد طرف من دول الحلف يعد عدوانا على جميع الدول الأعضاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تحاول-إطالة-أمد-المفاوضات-مع-روسيا-1061419443.html

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