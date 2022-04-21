https://arabic.sputniknews.com/20220421/مسؤول-إثيوبي-نحاول-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-الغذائي-بإنتاج-القمح-1061443013.html

مسؤول إثيوبي: نحاول تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بإنتاج القمح

مسؤول إثيوبي: نحاول تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بإنتاج القمح

قال المدير القطري الإثيوبي للمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، بيكيلي أبيو، أن بلاده تعمل بقوة لاستبدال استيراد القمح بالإنتاج المحلي. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

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القمح

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ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، صباح اليوم الخميس، عن بيكيلي أبيو، أن إثيوبيا تعمل على استبدال استيراد القمح بالإنتاج المحلي بإعطاء الأولوية لزراعة القمح من خلال الري.وأضاف بيكيلي أبيو أنه في حال توسيع إثيوبيا الري وزادت إنتاجية القمح، فبإمكانها أن تصبح مكتفية ذاتيا في أقصر وقت ممكن، بدعوى أن بلاده تمتلك إمكانات جيدة لإنتاج القمح، خاصة في مناطق الأراضي المنخفضة حيث تجري الأنهار الكبيرة على مدار العام.وأكد المسؤول الإثيوبي أنه يمكن للمزارعين استخدام نظام الري في إنتاج المزيد من القمح، وهو ما بدأته بلاده قبل ثلاث سنوات، مشددا على أن هناك فرصة كبيرة لإثيوبيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليص الاستيراد في أقرب وقت ممكن، إذا استفادت من إمكاناتها.وأشار بيكيلي أبيو، المدير القطري الإثيوبي للمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، أن الهدف الرئيسي للمركز يقضي في توليد تقنيات جديدة، بما في ذلك الأصناف المحسنة، وتحسين معيشة المزارعين.ويذكر أن إثيوبيا تستورد 17 مليون قنطار من القمح، سنويا، وتبذل حاليا جهودا لوقف استيراد القمح بالكامل، في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.وتسود حالة من القلق من نقص المعروض العالمي في القمح، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تمثل مع روسيا مصدرا مهما لإمدادات القمح للعديد من دول الشرق الأوسط.

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