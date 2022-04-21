https://arabic.sputniknews.com/20220421/مسؤول-سابق-ليبيا-فقدت-نصف-إنتاجها-من-النفط-ويحذر-من-هذه-المخاطر-1061470319.html

مسؤول سابق: ليبيا فقدت نصف إنتاجها من النفط… ويحذر من هذه المخاطر

مسؤول سابق: ليبيا فقدت نصف إنتاجها من النفط… ويحذر من هذه المخاطر

قال، مستشار قطاع النفط والغاز بالحكومة الليبية السابقة، عبد الجليل معيوف، اليوم الخميس، إن "نصف ‏ليبيا فقدت نحو نصف إنتاجها اليومي من النفط".‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T21:34+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "إغلاق النفط في أي حقل يؤثر بدرجة سلبية على الإيرادات، كما يؤثر على الطلب العالمي في ظل الأزمة الراهنة".وأوضح أن "الضرر الأكبر يقع على المكامن النفطية في ليبيا، كما يؤثر على الآبار والمعدات السطحية في الحقول".وأشار إلى أن "الهدر الذي حصل في الميزانية من قبل حكومة الدبيبة يمثل أزمة كبيرة، خاصة أن جميع الأموال التي أنفقتها الحكومة من ديسمبر/كانون الأول الماضي، هي خارج النظام المالي"، حسب رأيه.ولفت إلى أن "صرف الميزانية كان يجب اقتصاره على المشروعات الليبية دون إهدارها في تحركات خارجية ليس منها فائدة في ظل الأوضاع التي تعانيها ليبيا".وأعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الخميس، أن إجراء الانتخابات البرلمانية يعد على رأس أولويات الحكومة وأنه ستتم زيارة المناطق النفطية، السبت، للوقوف على سبب وقف التصدير.وقال باشاغا، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأول للحكومة المنعقد في سبها، اليوم، بأن "إجراء الانتخابات في ليبيا على رأس أولوياتها (الحكومة) وستسعى لإجرائها في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "سنزور المناطق النفطية يوم السبت للوقوف على سبب وقف تصدير النفط".وتابع: "حكومة الدبيبة تستخدم المال من أجل البقاء في السلطة ونحن نأسف على إيقاف النفط".وأشار إلى أن "حكومة الدبيبة تتقاسم السلطة وتوزع الأموال على الميليشيات المسلحة، وأن الناس يرون أن حقوق الناس قد أهدرت وأموالهم ضيعتها الحكومة".وذكر رئيس الحكومة الليبية خلال المؤتمر أن "الليبيين يعانون من أمراض خطيرة لا يجدون العلاج وسنعاود التنمية والاهتمام للجنوب وستصل الخدمات إلى الجنوب كاملة وأن الحكومة قادمة للبناء والإصلاح".وكان المتحدث المكلف باسم الحكومة، عثمان عبد الجليل، قد قال في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في مدينة سبها، يهدف لمناقشة عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة".

https://arabic.sputniknews.com/20220421/المستشارة-الأممية-إلى-ليبيا-تطالب-في-اجتماع-مع-الدبيبة-بضرورة-عدم-تسييس-إنتاج-النفط-1061431334.html

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