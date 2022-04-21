عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220421/مشروع-أمريكي-لإطلاق-أسلحة-نووية-على-القمر-في-وثائق-أمريكية-أزيلت-السرية-عنها-1061452974.html
مشروع أمريكي لإطلاق أسلحة نووية على القمر في وثائق أمريكية أزيلت السرية عنها
مشروع أمريكي لإطلاق أسلحة نووية على القمر في وثائق أمريكية أزيلت السرية عنها
كشفت وثائق أمريكية، تمت إزالة ستار السرية عنها أخيرا، أن أمريكا أنفقت ملايين الدولارات من جيوب دافعي الضرائب على مشاريع غريبة جدا متعلقة بالفضاء. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:49+0000
2022-04-21T13:49+0000
مجتمع
العالم
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104404/12/1044041216_0:133:2621:1607_1920x0_80_0_0_53fc75a305cb21ea07aeb1a63624b325.jpg
وأنفق برنامج التعرف على التهديدات الفضائية المتقدمة (AATIP) التابع للحكومة الأمريكية، والذي تم إنهاء العمل به، ملايين الدولارات للبحث في التقنيات الغريبة والتجريبية مثل عباءات الاختفاء، وأجهزة منع الجاذبية، والثقوب الدودية التي يمكن اجتيازها، واقتراح حفر نفق عبر القمر باستخدام المتفجرات النووية.وكشفت عشرات الوثائق التي حصل عليها موقع "Vice.com"، والتي تتضمن ما يقرب من 1600 صفحة من التقارير والمقترحات والعقود وملاحظات الاجتماعات، عن بعض الأولويات الغريبة لبرنامج "AATIP" السري التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذي استمر من عام 2007 إلى عام 2012، ولكنه أصبح معروفا للمواطنين الأمريكيين فقط في عام 2017، عندما استقال مدير البرنامج السابق من البنتاغون.وبحسب مجلة "livescience"، فإن أكثر البيانات إثارة للاهتمام هي العشرات من الوثائق المرجعية لاستخبارات الدفاع (DIRDs)، والتي تناقش جدوى العديد من "التقنيات المتقدمة"، حيث تتضمن هذه المجموعة تقارير عن "الثقوب الدودية القابلة للعبور، وبوابات النجوم، والطاقة السلبية"، و"اتصالات الموجات الثقالية عالية التردد"، و"محرك الالتواء، والطاقة المظلمة، والتلاعب بالأبعاد الإضافية"، والعديد من الموضوعات الأخرى التي تبدو مألوفة لدى المعجبين من الخيال العلمي.وكشفت الوثائق عن مشروع غريب جدا، حيث اقترح مشاركون في المشروع (طُمست أسماؤهم) خطة للبحث عن معادن خفيفة الوزن للغاية موجودة في مركز القمر والتي قد تكون "أخف 100 ألف مرة من الفولاذ، لكنها قوية كالفولاذ" وللوصول إلى مركز القمر، حيث اقترح المشاركون حفر نفق عبر القشرة القمرية والعباءة باستخدام المتفجرات النووية الحرارية.ونوه المصدر إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بهذه العمليات على القمر ولم تظهر أي نية فورية لذلك، لكنها أشارت إلى أن مهمة "أرتميس" القادمة التابعة لوكالة "ناسا" لإرسال البشر إلى القمر تتعارض مع المهمة السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/الجرم-الأحمر-الوحش-اكتشاف-ثقب-أسود-نادر-جدا-يعود-إلى-فجر-الكون-فيديو--1061263985.html
https://arabic.sputniknews.com/20220414/ناسا-تختبر-نظام-إطلاق-جديد-إلى-الفضاء-من-دون-صواريخ-فيديو-1061201973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104404/12/1044041216_197:0:2444:1685_1920x0_80_0_0_98f8e082780f43e54cc75399ac47ad8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, العالم, علوم

مشروع أمريكي لإطلاق أسلحة نووية على القمر في وثائق أمريكية أزيلت السرية عنها

13:49 GMT 21.04.2022
© REUTERS / Jon Nazcaأول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في إسبانيا، 10 يناير 2020
أول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في إسبانيا، 10 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Jon Nazca
تابعنا عبرTelegram
كشفت وثائق أمريكية، تمت إزالة ستار السرية عنها أخيرا، أن أمريكا أنفقت ملايين الدولارات من جيوب دافعي الضرائب على مشاريع غريبة جدا متعلقة بالفضاء.
وأنفق برنامج التعرف على التهديدات الفضائية المتقدمة (AATIP) التابع للحكومة الأمريكية، والذي تم إنهاء العمل به، ملايين الدولارات للبحث في التقنيات الغريبة والتجريبية مثل عباءات الاختفاء، وأجهزة منع الجاذبية، والثقوب الدودية التي يمكن اجتيازها، واقتراح حفر نفق عبر القمر باستخدام المتفجرات النووية.
وكشفت عشرات الوثائق التي حصل عليها موقع "Vice.com"، والتي تتضمن ما يقرب من 1600 صفحة من التقارير والمقترحات والعقود وملاحظات الاجتماعات، عن بعض الأولويات الغريبة لبرنامج "AATIP" السري التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذي استمر من عام 2007 إلى عام 2012، ولكنه أصبح معروفا للمواطنين الأمريكيين فقط في عام 2017، عندما استقال مدير البرنامج السابق من البنتاغون.
الثقب الأسود التابع للمجرة The Pictor، تنبعث منه طاقة ضوئية وجسيمات فضائية، وتبعد هذه المجرة 500 مليون سنة ضوئية عن الكرة الأرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
"الجرم الأحمر الوحش"... اكتشاف ثقب أسود نادر جدا يعود إلى "فجر الكون"... فيديو
16 أبريل, 14:01 GMT
وبحسب مجلة "livescience"، فإن أكثر البيانات إثارة للاهتمام هي العشرات من الوثائق المرجعية لاستخبارات الدفاع (DIRDs)، والتي تناقش جدوى العديد من "التقنيات المتقدمة"، حيث تتضمن هذه المجموعة تقارير عن "الثقوب الدودية القابلة للعبور، وبوابات النجوم، والطاقة السلبية"، و"اتصالات الموجات الثقالية عالية التردد"، و"محرك الالتواء، والطاقة المظلمة، والتلاعب بالأبعاد الإضافية"، والعديد من الموضوعات الأخرى التي تبدو مألوفة لدى المعجبين من الخيال العلمي.
وكشفت الوثائق عن مشروع غريب جدا، حيث اقترح مشاركون في المشروع (طُمست أسماؤهم) خطة للبحث عن معادن خفيفة الوزن للغاية موجودة في مركز القمر والتي قد تكون "أخف 100 ألف مرة من الفولاذ، لكنها قوية كالفولاذ" وللوصول إلى مركز القمر، حيث اقترح المشاركون حفر نفق عبر القشرة القمرية والعباءة باستخدام المتفجرات النووية الحرارية.
صاروخ سبيس لونتش سيسيتم ( Space Launch System) مع المركبة الفضائية أوريون، مركز الفضاء كينيدي، فلوريدا، الولايات المتحدة 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
ناسا تختبر نظام إطلاق جديد إلى الفضاء من دون صواريخ... فيديو
14 أبريل, 15:46 GMT
ونوه المصدر إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بهذه العمليات على القمر ولم تظهر أي نية فورية لذلك، لكنها أشارت إلى أن مهمة "أرتميس" القادمة التابعة لوكالة "ناسا" لإرسال البشر إلى القمر تتعارض مع المهمة السابقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала