https://arabic.sputniknews.com/20220421/مشروع-أمريكي-لإطلاق-أسلحة-نووية-على-القمر-في-وثائق-أمريكية-أزيلت-السرية-عنها-1061452974.html

مشروع أمريكي لإطلاق أسلحة نووية على القمر في وثائق أمريكية أزيلت السرية عنها

مشروع أمريكي لإطلاق أسلحة نووية على القمر في وثائق أمريكية أزيلت السرية عنها

كشفت وثائق أمريكية، تمت إزالة ستار السرية عنها أخيرا، أن أمريكا أنفقت ملايين الدولارات من جيوب دافعي الضرائب على مشاريع غريبة جدا متعلقة بالفضاء. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T13:49+0000

2022-04-21T13:49+0000

2022-04-21T13:49+0000

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وأنفق برنامج التعرف على التهديدات الفضائية المتقدمة (AATIP) التابع للحكومة الأمريكية، والذي تم إنهاء العمل به، ملايين الدولارات للبحث في التقنيات الغريبة والتجريبية مثل عباءات الاختفاء، وأجهزة منع الجاذبية، والثقوب الدودية التي يمكن اجتيازها، واقتراح حفر نفق عبر القمر باستخدام المتفجرات النووية.وكشفت عشرات الوثائق التي حصل عليها موقع "Vice.com"، والتي تتضمن ما يقرب من 1600 صفحة من التقارير والمقترحات والعقود وملاحظات الاجتماعات، عن بعض الأولويات الغريبة لبرنامج "AATIP" السري التابع لوزارة الدفاع الأمريكية والذي استمر من عام 2007 إلى عام 2012، ولكنه أصبح معروفا للمواطنين الأمريكيين فقط في عام 2017، عندما استقال مدير البرنامج السابق من البنتاغون.وبحسب مجلة "livescience"، فإن أكثر البيانات إثارة للاهتمام هي العشرات من الوثائق المرجعية لاستخبارات الدفاع (DIRDs)، والتي تناقش جدوى العديد من "التقنيات المتقدمة"، حيث تتضمن هذه المجموعة تقارير عن "الثقوب الدودية القابلة للعبور، وبوابات النجوم، والطاقة السلبية"، و"اتصالات الموجات الثقالية عالية التردد"، و"محرك الالتواء، والطاقة المظلمة، والتلاعب بالأبعاد الإضافية"، والعديد من الموضوعات الأخرى التي تبدو مألوفة لدى المعجبين من الخيال العلمي.وكشفت الوثائق عن مشروع غريب جدا، حيث اقترح مشاركون في المشروع (طُمست أسماؤهم) خطة للبحث عن معادن خفيفة الوزن للغاية موجودة في مركز القمر والتي قد تكون "أخف 100 ألف مرة من الفولاذ، لكنها قوية كالفولاذ" وللوصول إلى مركز القمر، حيث اقترح المشاركون حفر نفق عبر القشرة القمرية والعباءة باستخدام المتفجرات النووية الحرارية.ونوه المصدر إلى أن الولايات المتحدة لم تقم بهذه العمليات على القمر ولم تظهر أي نية فورية لذلك، لكنها أشارت إلى أن مهمة "أرتميس" القادمة التابعة لوكالة "ناسا" لإرسال البشر إلى القمر تتعارض مع المهمة السابقة.

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