https://arabic.sputniknews.com/20220421/مشهد-مذهل-لكسوف-دراماتيكي-للشمس-على-سطح-المريخ-فيديو--1061458264.html
مشهد مذهل لكسوف "دراماتيكي" للشمس على سطح المريخ... فيديو
مشهد مذهل لكسوف "دراماتيكي" للشمس على سطح المريخ... فيديو
رصدت مركبة "Perseverance" (المثابرة)، كسوفا جزئيا للشمس من سطح كوكب المريخ خلال مرور قمر فوبوس، بين المريخ والشمس، وسجلت مشهدا رائعا لا مثيل له. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T15:05+0000
2022-04-21T15:05+0000
2022-04-21T15:06+0000
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علوم
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ووصفت المصادر العلمية المشهد المثير الذي ظهر بالمصور بـ"حبة بطاطس" على الشمس، حيث بدا الشكل غير بيضوي بسبب تضاريس وشكل قمر فوبوس غير المتماثل.استخدمت المركبة الأمريكية الجوالة نظام الكاميرا "Mastcam-Z" عالي الدقة لتصوير فيديو على شكل "Phobos"، حيث أشارت وكالة "ناسا" إلى أن المشهد هو الأكثر تكبيرا وأعلى معدل إطار لمراقبة كسوف فوبوس الشمسي على الإطلاق المأخوذ من سطح المريخ.وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، فإن الوقت الذي يستغرقه القمر فوبوس لإحداث كسوف في الشمس هو وقت أقل بكثير من كسوف الشمس المعتاد الذي يحدث بين القمر والأرض، حيث أن فوبوس أصغر بحوالي 157 مرة من قمرنا.
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نادي الفيديو, مجتمع, علوم
مشهد مذهل لكسوف "دراماتيكي" للشمس على سطح المريخ... فيديو
15:05 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 15:06 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
رصدت مركبة "Perseverance" (المثابرة)، كسوفا جزئيا للشمس من سطح كوكب المريخ خلال مرور قمر فوبوس، بين المريخ والشمس، وسجلت مشهدا رائعا لا مثيل له.
ووصفت المصادر العلمية المشهد المثير الذي ظهر بالمصور بـ"حبة بطاطس" على الشمس، حيث بدا الشكل غير بيضوي بسبب تضاريس وشكل قمر فوبوس غير المتماثل.
استخدمت المركبة الأمريكية الجوالة نظام الكاميرا "Mastcam-Z" عالي الدقة لتصوير فيديو على شكل "Phobos"، حيث أشارت وكالة "ناسا" إلى أن المشهد هو الأكثر تكبيرا وأعلى معدل إطار لمراقبة كسوف فوبوس الشمسي على الإطلاق المأخوذ من سطح المريخ.
وبحسب مجلة "sciencealert"
العلمية، فإن الوقت الذي يستغرقه القمر فوبوس لإحداث كسوف في الشمس هو وقت أقل بكثير من كسوف الشمس المعتاد الذي يحدث بين القمر والأرض، حيث أن فوبوس أصغر بحوالي 157 مرة من قمرنا.