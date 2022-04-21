https://arabic.sputniknews.com/20220421/مصر-السجن-10-سنوات-لبرلماني-سابق-و5-سنوات-لحسن-راتب-في-قضية-الآثار-الكبرى-1061443652.html

مصر... السجن 10 سنوات لبرلماني سابق و5 سنوات لحسن راتب في قضية "الآثار الكبرى"

مصر... السجن 10 سنوات لبرلماني سابق و5 سنوات لحسن راتب في قضية "الآثار الكبرى"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن على البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال المصري حسن راتب، وآخرين في القضية الشهيرة إعلاميا باسم... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T10:42+0000

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وقضت المحكمة بالسجن المشدد على علاء حسانين و4 متهمين آخرين، لمدة 10 سنوات، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".كما قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب، و3 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أُسند إليهم من اتهامات.وسبق واتهمت النيابة العامة المصرية رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري مؤخرا وعرفت إعلاميًا باسم "قضية الآثار الكبرى".وأحالت النيابة المتهمين وعددهم 23 متهما بينهم اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت إلى المتهم الأول علاء حسانين اتهامات بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.ووجهت النيابة إلى رجل الأعمال حسن راتب بالاشتراك مع المتهم الأول في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص والاتجار فيها.واتهمت النيابة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/محكمة-مصرية-تتنحى-عن-نظر-قضية-الآثار-الكبرى-لاستشعارها-الحرج-1054417108.html

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