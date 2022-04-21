https://arabic.sputniknews.com/20220421/مصر-تعلن-إضافة-270-ألف-فدان-لمزرعة-توشكى-1061444487.html

مصر تعلن إضافة 270 ألف فدان لمزرعة توشكى

مصر تعلن إضافة 270 ألف فدان لمزرعة توشكى

أعلن اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في مصر، إضافة 270 ألف فدان إلى المساحة المزروعة في توشكى خلال... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T10:38+0000

2022-04-21T10:38+0000

2022-04-21T10:38+0000

أخبار مصر الآن

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جاء ذلك خلال استعراض توفيق لجهود الشركة بمناسبة إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لإشارة بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى، كما أعلن أن المساحة المزروعة بمزرعة توشكى 90 ألف فدان بينها 64 ألف فدان قمح، وطبقا لتخطيط الهيئة الهندسية سيتم إضافة 270 ألف فدان خلال أكتوبر المقبل، بحسب صحيفة "الوطن".وأضاف المسؤول المصري أن مزرعة شرق العوينات تبلغ مساحتها 180 ألف فدان وتمت زراعة 145 ألف فدان هذا العام منوها إلى أن احتياجات الشركة من التقاوي تصل إلى 36 ألف طن، ما استدعى إنشاء محطة غربلة وتقاوي بالجهود الذاتية توفر 70 مليون جنيه.وأشاد اللواء توفيق بأن العوينات تمتاز بزراعة الفول السوداني والبطاطس إلى جانب القمح والذرة، وأن الشركة صدقت على إنشاء ثلاجة تقاوي سعة 46 ألف طن لخدمة جميع المستثمرين بالإضافة للشركة.وكان وزير التجارة الهندي، شري بيوش غويال، قال قال، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده مستعدة لبدء تصدير القمح إلى مصر بعد انقطاع إمدادات الحبوب من مصادر أخرى. وقال غويال عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به: "المزارعون الهنود يطعمون العالم، مصر اعتمدت الهند كمورد للقمح، تتدخل حكومة مودي حين يبحث العالم عن مصادر بديلة موثوقة لإمدادات غذائية ثابتة، لقد ضمن مزارعونا تدفق مخازن الحبوب لدينا ونحن على استعداد لخدمة العالم".ونشر غويال رابطًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، أعلنت فيه الموافقة على الهند كدولة منشأ لواردات القمح.وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت سابق، أنها اعتمدت الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/مصر-تتحرك-لمواجهة-نقص-مخزونات-القمح-وبناء-احتياطيات-للعام-القادم-1061128312.html

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