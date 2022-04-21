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مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بأفغانستان يدعو لفتح تحقيق فوري في التفجيرات
مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بأفغانستان يدعو لفتح تحقيق فوري في التفجيرات
أدان مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، اليوم الخميس، التفجيرات التي تشهدها البلاد. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T15:26+0000
2022-04-21T15:28+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. جاء ذلك عقب الانفجار الذي وقع اليوم، داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر، وأسفر عن سقوط 40 قتيلا.ودعا ريتشارد بينيت، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "توتير"، إلى فتح تحقيق فوري في التفجيرات التي شهدتها أفغانستان.وقال إن "هجمات منهجية تستهدف المدارس والمساجد المزدحمة. أدعو إلى إجراء تحقيق فوري والمساءلة ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان هذه".ووقع الانفجار داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.وأفاد مصدر طبي لوكالة سبوتنيك بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 40 قتيلا ونحو 100 مصاب، مضيفا "تشوهت جثث بعض القتلى بشدة لدرجة أن هوياتهم لم تُعرف".إلا أن مستشفى أبو علي سينا بمدينة مزار شريف أعلن رسميا "مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وأصيب 87 آخرون في الانفجار".كما انفجرت سيارة، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل. وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/إيران-تعرب-عن-قلقها-من-التفجيرات-المتكررة-في-أفغانستان-1061457382.html
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أخبار أفغانستان اليوم

مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بأفغانستان يدعو لفتح تحقيق فوري في التفجيرات

15:26 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 21.04.2022)
© AP Photo / Wali Sabawoonانفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
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أدان مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، اليوم الخميس، التفجيرات التي تشهدها البلاد.
كابول - سبوتنيك. جاء ذلك عقب الانفجار الذي وقع اليوم، داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر، وأسفر عن سقوط 40 قتيلا.
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ودعا ريتشارد بينيت، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "توتير"، إلى فتح تحقيق فوري في التفجيرات التي شهدتها أفغانستان.
وقال إن "هجمات منهجية تستهدف المدارس والمساجد المزدحمة. أدعو إلى إجراء تحقيق فوري والمساءلة ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان هذه".
ووقع الانفجار داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.
وأفاد مصدر طبي لوكالة سبوتنيك بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 40 قتيلا ونحو 100 مصاب، مضيفا "تشوهت جثث بعض القتلى بشدة لدرجة أن هوياتهم لم تُعرف".
إلا أن مستشفى أبو علي سينا بمدينة مزار شريف أعلن رسميا "مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وأصيب 87 آخرون في الانفجار".
كما انفجرت سيارة، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل. وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.
ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.
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