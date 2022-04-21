https://arabic.sputniknews.com/20220421/مقرر-الأمم-المتحدة-المعني-بحقوق-الإنسان-بأفغانستان-يدعو-لفتح-تحقيق-فوري-في-التفجيرات-1061459069.html

مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بأفغانستان يدعو لفتح تحقيق فوري في التفجيرات

مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بأفغانستان يدعو لفتح تحقيق فوري في التفجيرات

أدان مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، اليوم الخميس، التفجيرات التي تشهدها البلاد. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T15:26+0000

2022-04-21T15:26+0000

2022-04-21T15:28+0000

أخبار أفغانستان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049952405_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1b49bcd6ad6f23a9bcd9676922ca9d35.jpg

كابول - سبوتنيك. جاء ذلك عقب الانفجار الذي وقع اليوم، داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر، وأسفر عن سقوط 40 قتيلا.ودعا ريتشارد بينيت، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "توتير"، إلى فتح تحقيق فوري في التفجيرات التي شهدتها أفغانستان.وقال إن "هجمات منهجية تستهدف المدارس والمساجد المزدحمة. أدعو إلى إجراء تحقيق فوري والمساءلة ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان هذه".ووقع الانفجار داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.وأفاد مصدر طبي لوكالة سبوتنيك بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 40 قتيلا ونحو 100 مصاب، مضيفا "تشوهت جثث بعض القتلى بشدة لدرجة أن هوياتهم لم تُعرف".إلا أن مستشفى أبو علي سينا بمدينة مزار شريف أعلن رسميا "مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وأصيب 87 آخرون في الانفجار".كما انفجرت سيارة، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل. وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/إيران-تعرب-عن-قلقها-من-التفجيرات-المتكررة-في-أفغانستان-1061457382.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أفغانستان اليوم