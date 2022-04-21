https://arabic.sputniknews.com/20220421/مواطنون-لبنانيون-وروس-ينظمون-فعالية-لدعم-روسيا-في-مدينة-صيدا-1061464367.html
مواطنون لبنانيون وروس ينظمون فعالية لدعم روسيا في مدينة صيدا
مواطنون لبنانيون وروس ينظمون فعالية لدعم روسيا في مدينة صيدا
شارك مواطنون روس ولبنانيون، اليوم الخميس، في فعالية في مدينة صيدا اللبنانية، لدعم روسيا والعملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T17:40+0000
2022-04-21T17:40+0000
2022-04-21T18:02+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن الفعالية أشرفت على تنظيمها لجنة التضامن اللبنانية-الروسية، وجمعية السيدات الناطقات باللغة الروسية "رادوغا" (قوس قزح)، وخريجو الجامعات الروسية.وجرت الفعالية في مركز معروف سعد الثقافي، في مدينة صيدا جنوبي لبنان، ووقف المشاركون في الحدث دقيقة صمت حداداً على القتلى من العسكريين الروس، الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وألقى السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، كلمة خلال الفعالية، التي عزفت خلالها أوركسترا حية، وقدمت بعض العروض من قبل المشاركين.يُذكر أن السفارة الروسية في بيروت شاركت، الأسبوع الماضي، في تنظيم مسيرة حاشدة بالسيارات في منطقة عيناب في لبنان، للتنديد بظاهرة "الروسوفوبيا" [كراهية روسيا] التي يروج لها الغرب.وجرت عدة فعاليات في مناطق عدة في لبنان، نظمها مواطنون روس ولبنانيون، لدعم سياسة روسيا في مواجهة الدول الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/مسيرة-سيارات-حاشدة-تضامنا-مع-روسيا-في-لبنان-1061270189.html
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العالم العربي, لبنان, روسيا
مواطنون لبنانيون وروس ينظمون فعالية لدعم روسيا في مدينة صيدا
17:40 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 18:02 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
شارك مواطنون روس ولبنانيون، اليوم الخميس، في فعالية في مدينة صيدا اللبنانية، لدعم روسيا والعملية العسكرية الخاصة للجيش الروسي في أوكرانيا.
بيروت - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن الفعالية أشرفت على تنظيمها لجنة التضامن اللبنانية-الروسية
، وجمعية السيدات الناطقات باللغة الروسية "رادوغا" (قوس قزح)، وخريجو الجامعات الروسية.
وجرت الفعالية في مركز معروف سعد الثقافي، في مدينة صيدا جنوبي لبنان، ووقف المشاركون في الحدث دقيقة صمت حداداً على القتلى من العسكريين الروس، الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
.
وألقى السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، كلمة خلال الفعالية، التي عزفت خلالها أوركسترا حية، وقدمت بعض العروض من قبل المشاركين.
يُذكر أن السفارة الروسية في بيروت شاركت، الأسبوع الماضي، في تنظيم مسيرة حاشدة بالسيارات في منطقة عيناب في لبنان، للتنديد بظاهرة "الروسوفوبيا" [كراهية روسيا] التي يروج لها الغرب.
وجرت عدة فعاليات في مناطق عدة في لبنان، نظمها مواطنون روس ولبنانيون، لدعم سياسة روسيا في مواجهة الدول الغربية.