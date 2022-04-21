https://arabic.sputniknews.com/20220421/موقع-عبري-يكشف-خطة-إسرائيل-المستقبلية-لمواجهة-غزة-1061450086.html
موقع عبري يكشف خطة إسرائيل المستقبلية لمواجهة غزة
موقع عبري يكشف خطة إسرائيل المستقبلية لمواجهة غزة
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الخميس، عن الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة أمام غزة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:27+0000
2022-04-21T12:27+0000
2022-04-21T12:27+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الخميس، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، طلب فور الانتهاء من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس" (يوليو 2021)، تدشين خطة عسكرية جديدة استعدادا لمهاجمة القطاع.وتقضي الخطة الإسرائيلية بمهاجمة قطاع غزة وسد كل الثغرات الممكنة، وتجنب أي إخفاقات عسكرية ممكنة، مع تقليل الخسائر وبأقل تكلفة مادية، فضلا عن وضع "بنك أهداف" داخل قطاع غزة.وطالب الجنرال كوخافي بالاستفادة من تجربة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مع وضع تكتيكات وخطط جديدة لمهاجمة القطاع.وذلك في وقت أشار الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ، فعليا، بسلسلة مناورات عسكرية تحاكي الحرب البرية على قطاع غزة، بمشاركة من ضباط إسرائيليين قدامى، شاركوا في حروب ماضية مع غزة، بهدف الاستفادة من تجاربهم العملياتية داخل قطاع غزة.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
موقع عبري يكشف خطة إسرائيل المستقبلية لمواجهة غزة
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كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، اليوم الخميس، عن الخطة التي أعدها الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة أمام غزة.
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح اليوم الخميس، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، طلب فور الانتهاء من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس" (يوليو 2021)، تدشين خطة عسكرية جديدة استعدادا لمهاجمة القطاع.
وتقضي الخطة الإسرائيلية
بمهاجمة قطاع غزة وسد كل الثغرات الممكنة، وتجنب أي إخفاقات عسكرية ممكنة، مع تقليل الخسائر وبأقل تكلفة مادية، فضلا عن وضع "بنك أهداف" داخل قطاع غزة.
وطالب الجنرال كوخافي بالاستفادة من تجربة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مع وضع تكتيكات وخطط جديدة لمهاجمة القطاع.
وذلك في وقت أشار الموقع العبري إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ، فعليا، بسلسلة مناورات عسكرية تحاكي الحرب البرية على قطاع غزة،
بمشاركة من ضباط إسرائيليين قدامى، شاركوا في حروب ماضية مع غزة، بهدف الاستفادة من تجاربهم العملياتية داخل قطاع غزة.