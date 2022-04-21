https://arabic.sputniknews.com/20220421/نائب-أوكراني-يطلب-اللجوء-السياسي-في-روسيا-والحصول-على-جنسية-البلاد-1061447410.html
نائب أوكراني يطلب اللجوء السياسي في روسيا والحصول على جنسية البلاد
نائب أوكراني يطلب اللجوء السياسي في روسيا والحصول على جنسية البلاد
ناشد نائب البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب اللجوء السياسي في روسيا، كما تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:43+0000
2022-04-21T11:43+0000
2022-04-21T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كيفا في رسالته: "في هذه الفترة الصعبة بالنسبة لروسيا التي تولت مهمة تحرير أوكرانيا، أريد أنا كشخص منضبط وقوي يتحمل مسؤولية أفعاله، الانضمام إلى صفوف روسيا ومواصلة القتال من أجل مصالح شعوبنا الشقيقة. أطلب الإذن لمنحي اللجوء السياسي وفرصة أن أكون مواطنا في روسيا".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات."واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/البرلمان-الأوكراني-يحدد-المسؤولية-عن-نشر-المعلومات-حول-تحركات-القوات-الأوكرانية-1060420505.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب أوكراني يطلب اللجوء السياسي في روسيا والحصول على جنسية البلاد
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ناشد نائب البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب اللجوء السياسي في روسيا، كما تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.
وقال كيفا في رسالته: "في هذه الفترة الصعبة بالنسبة لروسيا التي تولت مهمة تحرير أوكرانيا، أريد أنا كشخص منضبط وقوي يتحمل مسؤولية أفعاله، الانضمام إلى صفوف روسيا ومواصلة القتال من أجل مصالح شعوبنا الشقيقة. أطلب الإذن لمنحي اللجوء السياسي وفرصة أن أكون مواطنا في روسيا".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات."
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.