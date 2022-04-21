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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/نائب-أوكراني-يطلب-اللجوء-السياسي-في-روسيا-والحصول-على-جنسية-البلاد-1061447410.html
نائب أوكراني يطلب اللجوء السياسي في روسيا والحصول على جنسية البلاد
نائب أوكراني يطلب اللجوء السياسي في روسيا والحصول على جنسية البلاد
ناشد نائب البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب اللجوء السياسي في روسيا، كما تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:43+0000
2022-04-21T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كيفا في رسالته: "في هذه الفترة الصعبة بالنسبة لروسيا التي تولت مهمة تحرير أوكرانيا، أريد أنا كشخص منضبط وقوي يتحمل مسؤولية أفعاله، الانضمام إلى صفوف روسيا ومواصلة القتال من أجل مصالح شعوبنا الشقيقة. أطلب الإذن لمنحي اللجوء السياسي وفرصة أن أكون مواطنا في روسيا".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات."واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/البرلمان-الأوكراني-يحدد-المسؤولية-عن-نشر-المعلومات-حول-تحركات-القوات-الأوكرانية-1060420505.html
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روسيا

نائب أوكراني يطلب اللجوء السياسي في روسيا والحصول على جنسية البلاد

11:43 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Stringerالبرلمان الأوكراني "رادا"
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Stringer
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ناشد نائب البرلمان الأوكراني إيليا كيفا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب اللجوء السياسي في روسيا، كما تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.
وقال كيفا في رسالته: "في هذه الفترة الصعبة بالنسبة لروسيا التي تولت مهمة تحرير أوكرانيا، أريد أنا كشخص منضبط وقوي يتحمل مسؤولية أفعاله، الانضمام إلى صفوف روسيا ومواصلة القتال من أجل مصالح شعوبنا الشقيقة. أطلب الإذن لمنحي اللجوء السياسي وفرصة أن أكون مواطنا في روسيا".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات."
واعتبارًا من يوم 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
أعضاء من قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية يستريحون خلال التدريبات التكتيكية، بالقرب من لفوف، أوكرانيا، 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
البرلمان الأوكراني يحدد المسؤولية عن نشر المعلومات حول تحركات القوات الأوكرانية
24 مارس, 16:38 GMT
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