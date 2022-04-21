https://arabic.sputniknews.com/20220421/نائب-عن-القوات-اللبنانية-وزارة-الخارجية-تعرقل-اقتراع-المغتربين-وسنطرح-الثقة-بوزير-الخارجية--1061452331.html

نائب عن "القوات اللبنانية": وزارة الخارجية تعرقل اقتراع المغتربين وسنطرح الثقة بوزير الخارجية

نائب عن "القوات اللبنانية": وزارة الخارجية تعرقل اقتراع المغتربين وسنطرح الثقة بوزير الخارجية

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن حزب "القوات اللبنانية" وهبة قاطيشا، أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تعرقل اقتراع المغتربين في الخارج. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T13:18+0000

2022-04-21T13:18+0000

2022-04-21T13:18+0000

العالم العربي

لبنان

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وقال قاطيشا في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن "أغلبية المغتربين المنتشرين في بلاد الاغتراب تميل إلى حزب "القوات اللبنانية"، لذلك يضعون عراقيل عملية، من خلال موضوع توزيع المراكز والعائلات والأسماء، هذا ما تمارسه وزارة الخارجية من أجل عرقلة اقتراع المغتربين الذي يصب لصالح "القوات اللبنانية"، لذلك نحن لنا موقف والأكيد أننا سنطرح الثقة بوزير الخارجية لأن هذا عمل لا يمت إلى مصلحة الدولة بصلة، عمل يخدم فريق دون آخر".وأشار قاطيشا إلى أن "لوائح الشطب التي تصدر من لبنان، من وزارة الداخلية، وترسل إلى الخارج للسفراء لا تعمم على كل الأحزاب، فقط وحده "التيار الوطني الحر" من تصل إليه لوائح الشطب، لذلك لا يوجد مساواة وعدالة ويوجد "سلبطة" على مراكز الاقتراع وكل ذلك يمارسه فريق بواسطة وزير الخارجية اللبنانية".كما أوضح أن "حزب "القوات" طالب رئيس الحكومة بالتدخل لتصليح الأمور، إنما إذا رئيس الحكومة لم يصلح الوضع فلنا موقف آخر وسنطرح الثقة بوزير الخارجية، وهو ملزم بأخذ طلبنا بالاعتبار ووضع يده على الملف لمنع هذه التجاوزات لتكون المساواة لكل اللبنانيين في صناديق الاقتراع".وأكد قاطيشا أن الانتخابات حاصلة، مشيراً إلى أن "الفريق الثاني كان يقول إن الانتخابات لن تحصل أو أن النتيجة لن تغير شيء، يحاولون أخذ المواطنين إلى اليأس حتى لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع ولكن الانتخابات حاصلة ويجب على كل المواطنين الذهاب إلى صناديق الاقتراع لأنها فرصة العمر ليحاسبوا من أوصل بلادهم إلى هذا المستنقع الذي نحن فيه، وطبعاً فئة الممانعة هي التي تروج حتى تؤثر معنوياً وسلباً على الفريق المعارض للسلطة".وكان قد أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "هناك جريمة كبيرة ترتكب بحق المغتربين في الخارج لجهة عرقلة اقتراعهم في الاستحقاق النيابي المقبل من قبل وزارة الخارجية والمغتربين".وأكد أن "وزارة الخارجية تسعى بشتى الوسائل إلى عرقلة اقتراع المغتربين بدل تسهيلها"، لافتاً إلى أن "المشكلة الأولى تكمن في توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، والثانية هي رفض الوزارة توزيع لوائح الشطب إلا قبل 48 ساعة من الاستحقاق، والمشكلة الثالثة تتعلق بالمندوبين المعتمدين".وناشد جعجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التدخل بأسرع وقت لمعالجة الأخطاء المرتكبة من "الخارجية اللبنانية".بالمقابل، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر"، اليوم الخميس، قائلاً: "الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 إلى 205، وأقلام الاقتراع من 232 إلى 598، بالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان. إلا القوات، تريد فرض شروطها عالوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، وإلا التهديد".وأضاف أن "هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220331/لبنان-يتحضر-للانتخابات-النيابية-مع-قرب-انتهاء-تسجيل-اللوائح-الانتخابية--1060692889.html

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