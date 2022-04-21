https://arabic.sputniknews.com/20220421/نتفليكس-تشهد-خسارة-مشتركيها-لأول-مرة-منذ-أكثر-من-10-سنوات-بعد-تعليق-خدمتها-في-روسيا-1061463538.html

‏"نتفليكس" تشهد خسارة مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات... بعد تعليق خدمتها في روسيا

‏"نتفليكس" تشهد خسارة مشتركيها لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات... بعد تعليق خدمتها في روسيا

كشفت منصة "نتفليكس" الأمريكية الرقمية عن أنها تشهد خسارة في أعداد مشتركيها لأول مرة منذ أكثر ‏من عقد من الزمان، بل وتوقعت أن تتعرض لخسائر أعمق في المستقبل.‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T17:11+0000

2022-04-21T17:11+0000

2022-04-21T17:11+0000

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وأضافت "نتفليكس" أن التضخم والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمنافسة الشرسة أسهمت جميعها في خسارة المشتركين، وهو ما يمثل تحولا مفاجئا في ثروة شركة البث الأمريكية، التي ازدهرت خلال فترة الإغلاق نتيجة وباء "كورونا"، وفقا لوكالة "رويترز".وأشارت الشركة إلى أنها خسرت 200 ألف مشترك في الربع الأول، وهو أقل بكثير من توقعاتها بإضافة 2.5 مليون مشترك، وأدى تعليق الخدمة في روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا إلى خسارة 700000 مشترك.كما تتوقع "نتفليكس" أنها ستفقد مليوني مشترك خلال ربع الربيع، على الرغم من عرضها مواسم جديدة من مسلسلات منتظرة بشدة، مثل "Stranger Things" و"Ozark"، وكذلك العرض الأول لفيلم "The Gray Man"، من بطولة كريس إيفانز وريان غوسلينغ.ومن أجل تعويض خسارة مشتركيها، فإن "نتفليكس" تفكّر حاليا في تقديم نسخة منخفضة السعر من خدمتها لكن مصحوبة بالإعلانات التجارية، مشيرة إلى نجاح العروض المماثلة من المنصات الأخرى المنافسة لها، مثل "ديزني بلس" و"إتش بي أو ماكس".وقال الرئيس التنفيذي لـ"نتفليكس"، ريد هاستينغز: "أولئك الذين يتابعون "نتفليكس" يعلمون أنني كنت ضد تعقيد الإعلانات، وأنني معجب كبير ببساطة الاشتراك، ولكن بقدر ما أنا معجب بذلك، فأنا من أشد المعجبين باختيار المستهلك".كما ألمحت المنصة الأمريكية إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأسر التي تشارك كلمات المرور، وذلك في سعيها إلى تسجيل أعضاء جدد بعد الانخفاض الحاد في عدد مشتركيها.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/انهيار-قيمة-سهم-نتفليكس-بعد-خسارة-الشركة-200-ألف-مشترك-1061391006.html

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