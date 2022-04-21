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https://arabic.sputniknews.com/20220421/نوال-الزغبي-تكشف-لأول-مرة-حقيقة-ارتباطها-بوائل-كفوري-فيديو-1061444069.html
نوال الزغبي تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بوائل كفوري... فيديو
نوال الزغبي تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بوائل كفوري... فيديو
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حقيقة ارتباطها بمواطنها وزميلها الفنان وائل كفوري، مؤكدة أن علاقتهما ”لم تتعد الصداقة". 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-21T10:31+0000
أخبار لبنان
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نفت نوال الزغبي، في لقاء متلفز، وجود أي ارتباط عاطفي سابق أو حالي يجمع بينهما، قائلة: إنه وعقب مشاركتهما منذ أعوام في ”دويتو“ أغنية ”مين حبيبي أنا“ وتتردد الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما وصلت للزواج.وأضافت: "الناس ظنوا بوجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري، وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه ولكن أعتز به كصديق وفنان لبناني"، مشيرة إلى أن من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات ”حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل“.وخلال اللقاء كشفت، الفنانة اللبنانيةعن سبب انفصالها خلال زواجها الوحيد، قائلة إنها "تزوجت مرة واحدة فقط وحينها كانت صغيرة في عمر 18 عاما"، واصفة تلك التجربة بـ"الفاشلة" باعتبارها وصلت في نهايتها للانفصال.
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أخبار لبنان

نوال الزغبي تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بوائل كفوري... فيديو

10:31 GMT 21.04.2022
© AFP 2022المطربة اللبنانية نوال الزغبي
المطربة اللبنانية نوال الزغبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022
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كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حقيقة ارتباطها بمواطنها وزميلها الفنان وائل كفوري، مؤكدة أن علاقتهما ”لم تتعد الصداقة".
نفت نوال الزغبي، في لقاء متلفز، وجود أي ارتباط عاطفي سابق أو حالي يجمع بينهما، قائلة: إنه وعقب مشاركتهما منذ أعوام في ”دويتو“ أغنية ”مين حبيبي أنا“ وتتردد الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما وصلت للزواج.
وأضافت: "الناس ظنوا بوجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري، وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه ولكن أعتز به كصديق وفنان لبناني"، مشيرة إلى أن من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات ”حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل“.
وخلال اللقاء كشفت، الفنانة اللبنانيةعن سبب انفصالها خلال زواجها الوحيد، قائلة إنها "تزوجت مرة واحدة فقط وحينها كانت صغيرة في عمر 18 عاما"، واصفة تلك التجربة بـ"الفاشلة" باعتبارها وصلت في نهايتها للانفصال.
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