https://arabic.sputniknews.com/20220421/هل-تحصل-روسيا-على-صيد-ثمين-من-المرتزقة-والضباط-الأجانب-في-ماريوبول-1061449329.html
هل تحصل روسيا على صيد ثمين من المرتزقة والضباط الأجانب في ماريوبول
هل تحصل روسيا على صيد ثمين من المرتزقة والضباط الأجانب في ماريوبول
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه تم تحرير مدينة ماريوبول نفسها لكن المسلحين ظلوا في معمل "آزوفستال". 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:06+0000
2022-04-21T12:06+0000
2022-04-21T12:06+0000
راديو
حول العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061449286_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_d4e863164bcd52f1519d76f011d22515.png
هل تحصل روسيا على صيد ثمين من المرتزقة والضباط الأجانب في ماريوبول
هل تحصل روسيا على صيد ثمين من المرتزقة والضباط الأجانب في ماريوبول
وقال شويغو خلال الاجتماع مع الرئيس بوتين: "تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية. ولجأت بقايا التشكيلات النازية إلى المنطقة الصناعية لمعمل "آزوفستال"، وهو محاصر بشكل كامل وداخله مقاتلون ومرتزقة أجانب.يقول الخبير العسكري والاستراتيجي د. كمال جفا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار جفا إلى أن التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061449286_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_ca771ba9ea64e8f4fcd39ebba4f68991.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
هل تحصل روسيا على صيد ثمين من المرتزقة والضباط الأجانب في ماريوبول
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه تم تحرير مدينة ماريوبول نفسها لكن المسلحين ظلوا في معمل "آزوفستال".
وقال شويغو خلال الاجتماع مع الرئيس بوتين: "تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية. ولجأت بقايا التشكيلات النازية إلى المنطقة الصناعية لمعمل "آزوفستال"، وهو محاصر بشكل كامل وداخله مقاتلون ومرتزقة أجانب.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي د. كمال جفا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
في حقيقة الأمر، إن أحد أسباب الأوامر التي صدرت من الدول التي تشن الحرب على روسيا، بعدم الإستسلام لكي لا يكون هناك صيد ثمين بيد القوات الروسية، من عداد المرتزقة والضباط الأجانب الذين يحاربون في أوكرانيا".
"هناك عدد من الضباط، أو ما يسمى مجموعة "تايغر" التي تم تشكيلها منذ نوفمبر من العام الماضي، قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما تم تشكيل غرف عمليات، تضم كبار الضباط العسكريين الأمريكيين والبريطانيين، وبعض المرتزقة، الذين لهم دور كبير في إدارة العمليات العسكرية وتوجيهها في أوكرانيا، ضمن إشراف وإدارة الناتو".
التفاصيل في الملف الصوتي...