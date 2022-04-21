https://arabic.sputniknews.com/20220421/هل-تساعد-صودا-الخبز-في-فقدان-الوزن-1061461042.html
هل تساعد صودا الخبز في فقدان الوزن
هل تساعد صودا الخبز في فقدان الوزن
يعتمد كثيرون من الأشخاص على استخدام صودا الخبز أو ما يعرف باسم "بيكربونات الصوديوم"، في فقدان الوزن. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:08+0000
2022-04-21T16:08+0000
2022-04-21T16:08+0000
الصحة
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وكشف تقرير نشره موقع "ميديكال نيوزتوداي"، عن مدى فاعلية صودا الخبز في فقدان الوزن، خاصة أنها من المواد المستخدمة بشكل واسع في إعداد وصفات كثيرة.وأفاد التقرير بأنه لا يوجد أي دليل علمي على فاعلية صودا الخبز في إنقاص الوزن، وأن الاعتقاد الشائع وراء استخدامها لفقد الوزن بسبب أنها تساعد على جعل الجسم أكثر قلوية.وأضاف التقرير أن الجسم لا يحتاج إليها ليكون أكثر قلوية، لأن الجسم ينظم بشكل طبيعي مستويات الأس الهيدروجيني للتأكد من أنها ليست حمضية أو قلوية للغاية، وتناول أطعمة أو مشروبات ليس له تأثير إلا بشكل ضئيل جدًا على هذه العملية.وعند نقص الوزن بعد تناول خليط الماء مع صود الخبز، يكون في الغالب بسبب استهلاك المزيد من الماء لأنه يساعد على التخلص من الوزن، ويقلل من الرغبة في تناول الكثير من الطعام، كما يعمل الماء على انحلال الدهون.وحذر الباحثون من زيادة استهلاك صودا الخبز، لأنها تسبب مجموعة من الأضرار، منها كثرة الحاجة للتبول، والقئ، والإسهال، وصعوبة التنفس، وتآكل الأسنان، وغازات المعدة، والفشل الكلوي، واضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع ضغط الدم.
https://arabic.sputniknews.com/20211026/تقرير-يعدد-أنواع-من-الحلويات-مسموحة-في-نظام-فقدان-الوزن-1050542077.html
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الصحة
هل تساعد صودا الخبز في فقدان الوزن
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يعتمد كثيرون من الأشخاص على استخدام صودا الخبز أو ما يعرف باسم "بيكربونات الصوديوم"، في فقدان الوزن.
وكشف تقرير نشره موقع "ميديكال نيوزتوداي"، عن مدى فاعلية صودا الخبز في فقدان الوزن، خاصة أنها من المواد المستخدمة بشكل واسع في إعداد وصفات كثيرة.
26 أكتوبر 2021, 16:18 GMT
وأفاد التقرير بأنه لا يوجد أي دليل علمي على فاعلية صودا الخبز في إنقاص الوزن
، وأن الاعتقاد الشائع وراء استخدامها لفقد الوزن بسبب أنها تساعد على جعل الجسم أكثر قلوية.
وأضاف التقرير أن الجسم لا يحتاج إليها ليكون أكثر قلوية، لأن الجسم ينظم بشكل طبيعي مستويات الأس الهيدروجيني للتأكد من أنها ليست حمضية أو قلوية للغاية، وتناول أطعمة أو مشروبات ليس له تأثير إلا بشكل ضئيل جدًا على هذه العملية.
وعند نقص الوزن بعد تناول خليط الماء مع صود الخبز، يكون في الغالب بسبب استهلاك المزيد من الماء لأنه يساعد على التخلص من الوزن، ويقلل من الرغبة في تناول الكثير من الطعام، كما يعمل الماء على انحلال الدهون.
وحذر الباحثون من زيادة استهلاك صودا الخبز
، لأنها تسبب مجموعة من الأضرار، منها كثرة الحاجة للتبول، والقئ، والإسهال، وصعوبة التنفس، وتآكل الأسنان، وغازات المعدة، والفشل الكلوي، واضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع ضغط الدم.