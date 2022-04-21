https://arabic.sputniknews.com/20220421/هنية-يوجه-رسالة-إلى-إسرائيل-ويدعو-الدول-المطبعة-إلى-سحب-سفرائها-فورا-1061448080.html

هنية يوجه رسالة إلى إسرائيل ويدعو الدول المطبعة إلى سحب سفرائها فورا

هنية يوجه رسالة إلى إسرائيل ويدعو الدول المطبعة إلى سحب سفرائها فورا

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، رسالة إلى إسرائيل، مؤكدا أن "ما يجري في الأقصى من عربدة سيقصر من عمر المحتل". 21.04.2022, سبوتنيك عربي

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وقال هنية، في تصريح صحفي، "كما ألحقنا الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام فسنهزم سياسة الاقتحام وما زلنا في بداية المعركة"، لافتا إلى أن "ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع إلى الواجهة".ودعا الدول التي طبعت مع إسرائيل إلى سحب سفرائها فورا في ظل ما يجري بالأقصى، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني والمرابطات في المسجد الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتا متقدما".وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية، منذ الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.ودعت اللجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، مجلس الأمن الدولي للتحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها القدس.وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها تونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وتترأسها المملكة الأردنية، في بيان "دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف".

https://arabic.sputniknews.com/20220421/اللجنة-الوزارية-العربية-تدين-الاعتداءات-والانتهاكات-الإسرائيلية-بحق-المصلين-في-المسجد-الأقصى----1061444349.html

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة