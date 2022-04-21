عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220421/وزارة-الخزانة-الأمريكية-لا-يوجد-مستوى-كاف-من-الدعم-لاستبعاد-روسيا-من-مجموعة-الدول-الـ-20--1061460945.html
وزارة الخزانة الأمريكية: لا يوجد مستوى كاف من الدعم لاستبعاد روسيا من مجموعة الدول الـ 20
وزارة الخزانة الأمريكية: لا يوجد مستوى كاف من الدعم لاستبعاد روسيا من مجموعة الدول الـ 20
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إن الدول التي تنتمي إلى مجموعة الـ 20 لم تصل إلى المستوى من الاتفاق اللازم لإبعاد روسيا من المجموعة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:05+0000
2022-04-21T16:05+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050592054_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_e98727ae6b08b6e0f3710ea0e59c0d61.jpg
وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي: "إن إبعاد بلد من أي مشاركة يتطلب بالفعل مستوى عاليا جدا من الاتفاق، بما في ذلك مجموعة الـ20، ولم يكن هناك هذا المستوى من الاتفاق".وقالت يلين، فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من كلمة روسيا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 يوم أمس الأربعاء، إنهم أعلنوا عن رفضهم بينما ما زالوا يدركون أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه.وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في 6 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، ولكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/إندونيسيا-تقول-إن-بعض-أعضاء-بمجموعة-العشرين-قلقون-من-التبعات-الاقتصادية-للعقوبات-المفروضة-على-روسيا-1061429339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050592054_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_423c5876dc2ceee0faeb5872ebd98eff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

وزارة الخزانة الأمريكية: لا يوجد مستوى كاف من الدعم لاستبعاد روسيا من مجموعة الدول الـ 20

16:05 GMT 21.04.2022
© REUTERS / Yara Nardiقمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021
قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Yara Nardi
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، إن الدول التي تنتمي إلى مجموعة الـ 20 لم تصل إلى المستوى من الاتفاق اللازم لإبعاد روسيا من المجموعة.
وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي: "إن إبعاد بلد من أي مشاركة يتطلب بالفعل مستوى عاليا جدا من الاتفاق، بما في ذلك مجموعة الـ20، ولم يكن هناك هذا المستوى من الاتفاق".
وقالت يلين، فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من كلمة روسيا خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 يوم أمس الأربعاء، إنهم أعلنوا عن رفضهم بينما ما زالوا يدركون أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه.
وكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في 6 أبريل/ نيسان، أن الولايات المتحدة لا تخطط لمقاطعة قمة مجموعة العشرين، ولكنها ستتخطى الاجتماعات على المستوى الوزاري التي تحضرها روسيا.
قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إندونيسيا تقول إن بعض أعضاء مجموعة العشرين قلقون من التبعات الاقتصادية للعقوبات المفروضة على روسيا
أمس, 21:11 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала