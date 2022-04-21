https://arabic.sputniknews.com/20220421/وزيرة-المال-الإندونيسية-جميع-قادة-مجموعة-العشرين-بمن-فيهم-بوتين-مدعوون-لحضور-القمة-1061466540.html

وزيرة المال الإندونيسية: جميع قادة مجموعة العشرين بمن فيهم بوتين مدعوون لحضور القمة

وزيرة المال الإندونيسية: جميع قادة مجموعة العشرين بمن فيهم بوتين مدعوون لحضور القمة

قالت وزيرة المال الإندونيسية، مولياني إندراواتي، إن قادة جميع دول مجموعة العشرين، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدعوون لحضور القمة المقبلة للمجموعة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T19:07+0000

2022-04-21T19:07+0000

2022-04-21T19:07+0000

روسيا

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وقالت إندراواتي خلال حفل أقيم في صندوق النقد الدولي: "لقد دعونا [بوتين]، وسيتم إرسال الدعوات لحضور مثل هذه الأحداث الكبرى إلى القادة في وقت مبكر.. وجميع دول مجموعة العشرين قد تلقت بالفعل دعواتها".وفي وقت سابق، قالت إندونيسيا، الرئيس الحالي لقمة مجموعة العشرين، إن العديد من أعضاء المجموعة أعربوا عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية من العقوبات الغربية على روسيا."أعرب بعض الأعضاء عن مخاوفهم من التبعات الاقتصادية للعقوبات. من المثير للاهتمام أنه على الرغم من وجود إدانة قوية في هذه الحالة للحرب في أوكرانيا من قبل روسيا، إلا أن جميع الأعضاء يؤكدون تماما حاجتنا إلى الاستمرار في الحفاظ على تعاون مجموعة العشرين وأهمية التعددية".وردا على سؤال عما إذا كان الانسحاب من جانب الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، الذي حدث خلال اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية، سيكون له تأثير على منتدى مجموعة العشرين، أكد مولياني على ثقته من أن هذا لن يقوض التعاون وكذلك دور منتدى مجموعة العشرين".

https://arabic.sputniknews.com/20220420/إندونيسيا-تقول-إن-بعض-أعضاء-بمجموعة-العشرين-قلقون-من-التبعات-الاقتصادية-للعقوبات-المفروضة-على-روسيا-1061429339.html

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روسيا