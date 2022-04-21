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وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل تواجه إرهابا إسلاميا متطرفا

وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل تواجه إرهابا إسلاميا متطرفا

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، أن بلاده "تواجه إرهابا إسلاميا متطرفا يهدف ‏إلى زرع الخوف والعنف والفوضى".‏ 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T16:23+0000

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2022-04-21T16:23+0000

إسرائيل

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وحث خلال اجتماعه في تل أبيب مع أعضاء البعثة الأمريكية التي تزور إسرائيل "القادة في المنطقة على التصرف والتحدث بمسؤولية من أجل تهدئة الوضع"، وفقا لـقناة "i24" الإسرائيلية.كما حذر لابيد قائلا "لن نقبل بأي حال من الأحوال إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل".كما لفت إلى أنه مصر على أن تحافظ إسرائيل على الوضع القائم في الحرم القدسي.في سياق متصل، شدد يائير لابيد، في سلسلة من التغريدات له عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن "مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت بسياق خاطئ جزءا من حملة تضليل من قبل المتطرفين بهدف التحريض على مواجهة عنيفة"، وأكد أنه "لا مصلحة لإسرائيل في المواجهة، وقد سنّت في الواقع سياسات ملموسة للحد من التوترات خلال شهر رمضان".وأشار إلى أنه "في الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، صلى مئات الآلاف من المسلمين في الأقصى، وكان الأشخاص الوحيدون الذين أزعجوهم هم المتطرفون وأنصار حركة "حماس"، الذين سيطروا على المسجد ودنسوه، وعرقلوا الصلاة، وألقوا القنابل الحارقة والألعاب النارية والحجارة من الداخل".وأكد أن "الشرطة الإسرائيلية تصرفت فقط لمنع مثل هذا العنف والسماح للصلاة أن تستمر كالمعتاد، وأنه في اللحظة التي توقف فيها العنف، غادرت الشرطة الموقع، ومكّنت آلاف المؤمنين من دخول الحرم القدسي والصلاة بسلام".وأردف: "هذه سياسة إسرائيل وليس هناك غيرها".وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بالتزامن مع انطلاق الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان.وقالت قناة المملكة الأردنية، إن "الاجتماع الطارئ يبحث الأوضاع الخطيرة في القدس، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستعادة التهدئة الشاملة".وكانت قناة المملكة، أفادت في وقت سابق بأنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ في العاصمة عمّان الخميس بعد مشاورات أجراها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية الإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية.وأوضحت أن اللجنة، التي يرأسها الأردن، تضم "الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية. وستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، كما سيحضر الأمين العام لجامعة الدول العربية".تقتحم قوات الأمن الإسرائيلية، منذ الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/العاهل-الأردني-يطالب-بتوحيد-الجهود-العربية-لوقف-التصعيد-في-القدس-1061458617.html

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