وزير الخارجية الإسرائيلي يجري محادثة مع نظيره الإماراتي
© REUTERS / WAMوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يلتقي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 29 يونيو 2021
أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ليلة أمس الأربعاء، محادثة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن ابن زايد أعرب خلال المحادثة عن تقديره للخطوات التي تتخذها إسرائيل لتهدئة الأوضاع، مبديا تفهمه للصعوبات التي تواجهها إسرائيل في الميدان.
وناقش الوزيران "مدى صعوبة التعامل مع نشر الأخبار الكاذبة ضد إسرائيل في العالم العربي، واتفقا على مواصلة العمل معا لتعزيز التسامح الديني والسلام بين الإسرائيليين والعرب في الشرق الأوسط"، بحسب الخارجية الإسرائيلية.
وأضافت الوزارة أن لابيد بحث مع نظيره الإماراتي أهمية العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لتعميق وتعزيز هذه العلاقات، وفي نهاية المحادثة، تبادل الطرفان التهاني بمناسبة شهر رمضان كريم وعيد الفصح.
وزير الخارجية يائير لبيد يجري الليلة الماضية محادثة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 21, 2022
خلال المحادثة أعرب سموه عن تقديره للخطوات التي تتخذها إسرائيل لتهدئة الاوضاع، وأبدى تفهمه للصعوبات التي تواجهها إسرائيل في الميدان. ١/٣
وكان لابيد قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء الماضي، لبحث الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.
ونشر بلينكن تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع لابيد، وأطلعه على ما أسماه بـ"الجهود الإسرائيلية" التي تبذلها للسماح بحرية العبادة لأبناء الديانات الثلاث في مدينة القدس المحتلة.
وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ليست مستعدة لقبول دعوات "دعم العنف"، مشددا على ضرورة دعم دولي لعودة السلام إلى القدس.