https://arabic.sputniknews.com/20220421/وزير-الدفاع-الأمريكي-يستضيف-عددا-من-نظرائه-لبحث-دعم-أوكرانيا-1061470480.html
وزير الدفاع الأمريكي يستضيف عددا من نظرائه لبحث دعم أوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي يستضيف عددا من نظرائه لبحث دعم أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع لويد أوستن، سيستضيف عددا من نظرائه في قاعدة أمريكية بألمانيا يوم 26 نيسان/... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T21:42+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر كيربي، في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أعلن أن الوزير سيستضيف عددا من نظرائه في قاعدة رامشتاين الجوية يوم 26 نيسان/ أبريل الأسبوع المقبل".أعلن البنتاغون، اليوم الخميس، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تشمل، 72 قطعة مدفعية هاوتزر وذخيرة مدفعية، وأكثر من 121 طائرة مسيرة تكتيكية من طراز "فينيكس".وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، عن تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، بالإضافة إلى "حظر رسو السفن التي تحمل العلم الروسي في مواني الولايات المتحدة".وقال بايدن: "أرسلنا لأوكرانيا عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات وقاذفات الصواريخ والعديد من الأسلحة المتطورة، وقدمنا كذلك العشرات من الأنظمة المضادة للدبابات، وهذا يساعد على صد الهجوم الروسي".على صعيد متصل، أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، أن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على احتواء موسكو.وأوضحت السفارة على تليغرام أنه "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنك-الدولي-خسائر-أوكرانيا-جراء-المواجهة-مع-روسيا-بلغت-60-مليار-دولار-1061468434.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكي يستضيف عددا من نظرائه لبحث دعم أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع لويد أوستن، سيستضيف عددا من نظرائه في قاعدة أمريكية بألمانيا يوم 26 نيسان/ أبريل، لبحث دعم أوكرانيا.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكر كيربي، في مؤتمر صحفي: "يمكنني أن أعلن أن الوزير سيستضيف عددا من نظرائه في قاعدة رامشتاين الجوية يوم 26 نيسان/ أبريل الأسبوع المقبل".
أعلن البنتاغون، اليوم الخميس، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا تشمل، 72 قطعة مدفعية هاوتزر وذخيرة مدفعية، وأكثر من 121 طائرة مسيرة تكتيكية من طراز "فينيكس".
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، عن تقديم دعم عسكري
إضافي لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، بالإضافة إلى "حظر رسو السفن التي تحمل العلم الروسي في مواني الولايات المتحدة".
وقال بايدن: "أرسلنا لأوكرانيا عددا قياسيا من الصواريخ والمسيرات وقاذفات الصواريخ والعديد من الأسلحة المتطورة
، وقدمنا كذلك العشرات من الأنظمة المضادة للدبابات، وهذا يساعد على صد الهجوم الروسي".
على صعيد متصل، أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، أن هذه القيود أصبحت عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على احتواء موسكو.
وأوضحت السفارة على تليغرام أنه "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".