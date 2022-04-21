https://arabic.sputniknews.com/20220421/وزير-الزراعة-المصري-نراهن-على-وطنية-الفلاح-لزيادة-توريد-القمح-1061445194.html

وزير الزراعة المصري: نراهن على وطنية الفلاح لزيادة توريد القمح

وزير الزراعة المصري: نراهن على وطنية الفلاح لزيادة توريد القمح

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، إن الحكومة تراهن على وطنية الفلاح المصري في زيادة توريد القمح. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T11:07+0000

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2022-04-21T11:07+0000

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وأضاف القصير، خلال افتتاح موسم حصاد القمح، اليوم الخميس، من توشكى، بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "دول العالم تواجه حاليًا العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب"، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وتابع الوزير المصري: "نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة توفير الغذاء من الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي، وتأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون منتج صحي وآمن والحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها".وأشار إلى أن "مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية".وأوضح أن "مصر لديها احتياطي استراتيجي مناسب حاليا مع وجود السعات التخزينية وخطة الدولة فى تنويع المناشئ للاستيراد منعا للتركز، وإجراءات تحفيز المزراعين لتوريد محصول هذا العام، وهنا نراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام".

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