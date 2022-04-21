https://arabic.sputniknews.com/20220421/وزير-الطاقة-السوداني-يدعو-الشركات-الجزائرية-للاستثمار-في-مجال-النفط-والغاز-ببلاده-1061460825.html
وزير الطاقة السوداني يدعو الشركات الجزائرية للاستثمار في مجال النفط والغاز ببلاده
وزير الطاقة السوداني يدعو الشركات الجزائرية للاستثمار في مجال النفط والغاز ببلاده
دعا وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله محمود، اليوم الخميس، الشركات الجزائرية لدراسة الفرص المتاحة للاستثمار في السودان في مجال النفط والغاز. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T16:03+0000
2022-04-21T16:03+0000
2022-04-21T16:03+0000
أخبار السودان اليوم
الجزائر
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ووفقا لبيان وزارة الطاقة والنفط السودانية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بالسفير الجزائري لدى الخرطوم أسعد مراد.وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أهمية التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الغاز.وجدد الوزير السوداني الدعوة للشركات الجزائرية على مستوى القطاعين العام والخاص وعلى رأسها شركة سوناطراك الجزائرية للغاز للاستثمار في بلاده.كما أكد على رغبة السودان في الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال، لافتا إلى أن بلاده تمتلك فرص كبيرة للاستثمار وتمتلك الجزائر خبرة وتجربة ناجحة في مجال الغاز.من جانبه، قال السفير الجزائري، إن قطاع النفط والغاز في السودان يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده، لأنه من القطاعات التي يمكن أن يتم فيها تعاون كبير بين البلدين.وأشار إلى أن الشركات الجزائرية يمكن أن تسهم بخبراتها في البحث والاستكشاف والإنتاج في السودان، مضيفا أنه سيتم ترتيب زيارة وفد جزائري إلى السودان للتعاون في مجال الغاز.
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أخبار السودان اليوم, الجزائر
وزير الطاقة السوداني يدعو الشركات الجزائرية للاستثمار في مجال النفط والغاز ببلاده
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دعا وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله محمود، اليوم الخميس، الشركات الجزائرية لدراسة الفرص المتاحة للاستثمار في السودان في مجال النفط والغاز.
ووفقا لبيان وزارة الطاقة والنفط السودانية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بالسفير الجزائري لدى الخرطوم أسعد مراد.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أهمية التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الغاز.
وجدد الوزير السوداني الدعوة للشركات الجزائرية على مستوى القطاعين العام والخاص وعلى رأسها شركة سوناطراك الجزائرية
للغاز للاستثمار في بلاده.
كما أكد على رغبة السودان في الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال، لافتا إلى أن بلاده تمتلك فرص كبيرة للاستثمار وتمتلك الجزائر خبرة وتجربة ناجحة في مجال الغاز.
من جانبه، قال السفير الجزائري، إن قطاع النفط والغاز في السودان يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده، لأنه من القطاعات التي يمكن أن يتم فيها تعاون كبير بين البلدين.
وأشار إلى أن الشركات الجزائرية يمكن أن تسهم بخبراتها في البحث والاستكشاف والإنتاج في السودان، مضيفا أنه سيتم ترتيب زيارة وفد جزائري إلى السودان
للتعاون في مجال الغاز.