https://arabic.sputniknews.com/20220421/وصفت-بأنها-هدايا-للناتو-قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-تشرع-في-استلامها-في-الخريف-1061432856.html
وصفت بأنها هدايا للناتو... قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تشرع في استلامها في الخريف
وصفت بأنها هدايا للناتو... قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تشرع في استلامها في الخريف
أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن "روسكوسموس" يجب أن تشرع في تسليم صواريخ "سارمات" إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في الخريف المقبل. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T05:02+0000
2022-04-21T05:02+0000
2022-04-21T05:02+0000
سلاح روسيا
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وأوضح دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، عبر حسابه في "تلغرام" أنهم يتطلعون إلى الشروع في توريد صواريخ "سارمات" لقوات الصواريخ الاستراتيجية في الخريف المقبل بعد استكمال تجارب الصاروخ الجديد.وما يسمى "سارمات" صاروخ باليستي عابر للقارات جديد وهو صاروخ ضخم يعتبر بديلا لصاروخ "فويفودا"، أقوى صاروخ حربي في العالم حاليًا سماه الأمريكيون "ساتان" (الشيطان). ولا يوجد للصاروخ الروسي الجديد مثيل في العالم من حيث القوة والمدى والقدرة على اختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ. كما يتميز صاروخ "سارمات" بالقدرة على حمل رؤوس مدمرة فرط صوتية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التجربة الأولى لإطلاق صاروخ "سارمات" أجريت في العشرين من أبريل/نيسان 2022. ووصف روغوزين التجربة الأولى الناجحة لصاروخ "سارمات" بأنها "هدية للناتو" (حلف شمال الأطلسي).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
وصفت بأنها هدايا للناتو... قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تشرع في استلامها في الخريف
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أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن "روسكوسموس" يجب أن تشرع في تسليم صواريخ "سارمات" إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في الخريف المقبل.
وأوضح
دميتري روغوزين، مدير عام "روسكوسموس"، عبر حسابه في "تلغرام" أنهم يتطلعون إلى الشروع في توريد صواريخ "سارمات" لقوات الصواريخ الاستراتيجية في الخريف المقبل بعد استكمال تجارب الصاروخ الجديد.
وما يسمى "سارمات" صاروخ باليستي عابر للقارات جديد وهو صاروخ ضخم يعتبر بديلا لصاروخ "فويفودا"، أقوى صاروخ حربي في العالم حاليًا سماه الأمريكيون "ساتان" (الشيطان). ولا يوجد للصاروخ الروسي الجديد مثيل في العالم من حيث القوة والمدى والقدرة على اختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ. كما يتميز صاروخ "سارمات" بالقدرة على حمل رؤوس مدمرة فرط صوتية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التجربة الأولى لإطلاق صاروخ "سارمات" أجريت في العشرين من أبريل/نيسان 2022. ووصف روغوزين التجربة الأولى الناجحة لصاروخ "سارمات" بأنها "هدية للناتو" (حلف شمال الأطلسي).