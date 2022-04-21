https://arabic.sputniknews.com/20220421/يريدون-الانضمام-إلى-روسيا-توقعات-باستفتاء-تقرير-المصير-في-مناطق-محررة-بأوكرانيا-1061433818.html
يريدون الانضمام إلى روسيا... توقعات باستفتاء تقرير المصير في مناطق محررة بأوكرانيا
يريدون الانضمام إلى روسيا... توقعات باستفتاء تقرير المصير في مناطق محررة بأوكرانيا
صرح مستشار السلطة المحلية لإقليم القرم الروسي أن سكان مناطق الجنوب الأوكراني المحررة من نظام العنصرية النازية يريدون انضمام مناطقهم إلى روسيا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T06:11+0000
2022-04-21T06:11+0000
2022-04-21T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وكانت روسيا بدأت عملية تحرير مناطق في أوكرانيا من العنصرية التي يتعرض لها السكان الناطقون بالروسية هناك، وقد حررت قواتها مقاطعة خيرسون وأجزاء من المقاطعات الأخرى منها مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خاركوف.وقال أوليغ كروتشكوف، مستشار رئيس السلطة المحلية لإقليم القرم، الذي قام بزيارة عمل إلى مدينة بيرديانسك المحررة بمقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك"، إن الأوضاع في مناطق الجنوب الأوكراني المحررة استقرت، ولكن الناس يخشون من عودة المتطرفين العنصريين الأوكرانيين ولذلك فإنهم يرجون تقرير مسألة انضمام المناطق المحررة إلى روسيا في أسرع وقت.ومن جانبه، قال فيتالي غانتشيف، رئيس السلطة المدنية المؤقتة للمناطق المحررة في مقاطعة خاركوف، إنه لا يستبعد إجراء استفتاء تقرير المصير في المناطق المحررة بعدما يستتب الاستقرار فيها. وأشار إلى أن الناس يصفون البلاد التي يريدون العيش فيها بأنها أوكرانيا الجديدة.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
يريدون الانضمام إلى روسيا... توقعات باستفتاء تقرير المصير في مناطق محررة بأوكرانيا
06:11 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
صرح مستشار السلطة المحلية لإقليم القرم الروسي أن سكان مناطق الجنوب الأوكراني المحررة من نظام العنصرية النازية يريدون انضمام مناطقهم إلى روسيا.
وكانت روسيا بدأت عملية تحرير مناطق في أوكرانيا من العنصرية التي يتعرض لها السكان الناطقون بالروسية هناك، وقد حررت قواتها مقاطعة خيرسون وأجزاء من المقاطعات الأخرى منها مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خاركوف.
وقال
أوليغ كروتشكوف، مستشار رئيس السلطة المحلية لإقليم القرم، الذي قام بزيارة عمل إلى مدينة بيرديانسك المحررة بمقاطعة زابوروجيه، لـ"سبوتنيك"، إن الأوضاع في مناطق الجنوب الأوكراني المحررة استقرت، ولكن الناس يخشون من عودة المتطرفين العنصريين الأوكرانيين ولذلك فإنهم يرجون تقرير مسألة انضمام المناطق المحررة إلى روسيا في أسرع وقت.
ومن جانبه، قال فيتالي غانتشيف، رئيس السلطة المدنية المؤقتة للمناطق المحررة في مقاطعة خاركوف، إنه لا يستبعد إجراء استفتاء تقرير المصير في المناطق المحررة بعدما يستتب الاستقرار فيها. وأشار إلى أن الناس يصفون البلاد التي يريدون العيش فيها بأنها أوكرانيا الجديدة.