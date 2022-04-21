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بايدن يعتزم الإعلان عن مساعدات جديدة لأوكرانيا
بايدن يعتزم الإعلان عن مساعدات جديدة لأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T13:42+0000
2022-04-21T13:42+0000
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لتحويل مساعدات عسكرية إلى نظام كييف لمواجهة روسيا.هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمن معدات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، فيما زودت فرنسا أوكرانيا بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.واعتبارًا من يوم 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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العالم

بايدن يعتزم الإعلان عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

13:42 GMT 21.04.2022
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / TOM BRENNER
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.
ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط لتحويل مساعدات عسكرية إلى نظام كييف لمواجهة روسيا.
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمن معدات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، فيما زودت فرنسا أوكرانيا بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.
واعتبارًا من يوم 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
وفي 19 نيسان/أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
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