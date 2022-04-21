https://arabic.sputniknews.com/20220421/-داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-تفجير-مسجد-في-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061451281.html
"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، مسؤوليته عن تفجير مسجد في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T12:47+0000
2022-04-21T12:47+0000
2022-04-21T12:48+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وتبنى تنظيم "داعش"، في بيان بثه على قناة تيليغرام التابعة له، هجوم مزار شريف، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا على الأقل، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.ووقع الانفجار داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.وأفاد مصدر طبي لوكالة سبوتنيك بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 40 قتيلا ونحو 100 مصاب، مضيفا "تشوهت جثث بعض القتلى بشدة لدرجة أن هوياتهم لم تُعرف".إلا أن مستشفى أبو علي سينا بمدينة مزار شريف أعلنت رسميا "مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وأصيب 87 آخرون في الانفجار".كما انفجرت سيارة، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل. وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-تفجير-يستهدف-مسجدا-وسط-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061441475.html
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أخبار أفغانستان اليوم
"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
12:47 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 12:48 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس، مسؤوليته عن تفجير مسجد في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان.
وتبنى تنظيم "داعش"، في بيان بثه على قناة تيليغرام التابعة له، هجوم مزار شريف، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا على الأقل، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
ووقع الانفجار داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف
، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.
وأفاد مصدر طبي لوكالة سبوتنيك
بأن حصيلة ضحايا الانفجار ارتفعت إلى 40 قتيلا ونحو 100 مصاب، مضيفا "تشوهت جثث بعض القتلى بشدة لدرجة أن هوياتهم لم تُعرف".
إلا أن مستشفى أبو علي سينا بمدينة مزار شريف أعلنت رسميا "مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وأصيب 87 آخرون في الانفجار".
كما انفجرت سيارة، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل.
وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.
ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.