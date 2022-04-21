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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/-لوغانسك-مدينة-روبيجني-باتت-تحت-السيطرة-وتتم-عملية-التمشيط-فيها-1061433440.html
لوغانسك: مدينة روبيجني باتت تحت السيطرة وتتم عملية التمشيط فيها
لوغانسك: مدينة روبيجني باتت تحت السيطرة وتتم عملية التمشيط فيها
أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، روديون ميروشنيك، صباح اليوم الخميس، أن مدينة روبيجني باتت تحت سيطرة القوات، حيث يتم تمشيطها من النازيين... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T05:56+0000
2022-04-21T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات ميروشنيك خلال مقابلة خاصة مع قناة "سولوفيوف لايف" قال خلالها إن قوات لوغانسك الشعبية استطاعت خرق دفاعات القوات الأوكرانية ودخول مدينة روبيجني الاستراتيجية".وأضاف ميروشنيك قائلا: "يمكننا القول أن السيطرة باتت حتمية وكاملة على هذه المدينة، حيث تدور فيها عمليات تمشيط وتنظيف من القوات الأوكرانية القومية والنازية وستصبح نظيفة في الساعات القليلة القريبة".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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لوغانسك: مدينة روبيجني باتت تحت السيطرة وتتم عملية التمشيط فيها

05:56 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 05:57 GMT 21.04.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس
 منظومة الصواريخ الجوية غراد في جمهورية دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، روديون ميروشنيك، صباح اليوم الخميس، أن مدينة روبيجني باتت تحت سيطرة القوات، حيث يتم تمشيطها من النازيين الأوكرانيين.
وجاءت تصريحات ميروشنيك خلال مقابلة خاصة مع قناة "سولوفيوف لايف" قال خلالها إن قوات لوغانسك الشعبية استطاعت خرق دفاعات القوات الأوكرانية ودخول مدينة روبيجني الاستراتيجية".
وأضاف ميروشنيك قائلا: "يمكننا القول أن السيطرة باتت حتمية وكاملة على هذه المدينة، حيث تدور فيها عمليات تمشيط وتنظيف من القوات الأوكرانية القومية والنازية وستصبح نظيفة في الساعات القليلة القريبة".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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