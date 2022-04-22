https://arabic.sputniknews.com/20220422/أردوغان-يعتزم-الاتصال-بالرئيسين-الروسي-والأوكراني-لعقد-محادثات-سلام-بينهما-في-تركيا-1061495680.html

أردوغان ‏يعتزم الاتصال بالرئيسين الروسي والأوكراني لعقد محادثات سلام بينهما في تركيا

أردوغان ‏يعتزم الاتصال بالرئيسين الروسي والأوكراني لعقد محادثات سلام بينهما في تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يعتزم الاتصال بنظيريه الروسي، فلاديمير ‏بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة إجراء محادثات سلام... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T14:20+0000

2022-04-22T14:20+0000

2022-04-22T14:26+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وصرح للصحفيين في إسطنبول بأن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن نتائج "إيجابية" حتى الآن، ولكن ليس بالضبط كما كان ينبغي أن تكون"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.وأشار أردوغان إلى أن عملية التفاوض ستتحسن، وقال: "لا يتملكنا اليأس".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، جمعت تركيا وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في مدينة أنطاليا الجنوبية، وهو أول اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبعد اجتماع إسطنبول، قال مفاوض أوكراني إن كييف تريد تركيا من بين الدول التي ستكون ضامنة في أي اتفاق مع موسكو.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/أردوغان-أنقذنا-مئات-آلاف-اللاجئين-من-الغرق-بعكس-دول-متحضرة-تركتهم-للموت-1061468215.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا