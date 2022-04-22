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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/أردوغان-يعتزم-الاتصال-بالرئيسين-الروسي-والأوكراني-لعقد-محادثات-سلام-بينهما-في-تركيا-1061495680.html
أردوغان ‏يعتزم الاتصال بالرئيسين الروسي والأوكراني لعقد محادثات سلام بينهما في تركيا
أردوغان ‏يعتزم الاتصال بالرئيسين الروسي والأوكراني لعقد محادثات سلام بينهما في تركيا
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يعتزم الاتصال بنظيريه الروسي، فلاديمير ‏بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة إجراء محادثات سلام... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T14:20+0000
2022-04-22T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح للصحفيين في إسطنبول بأن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن نتائج "إيجابية" حتى الآن، ولكن ليس بالضبط كما كان ينبغي أن تكون"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.وأشار أردوغان إلى أن عملية التفاوض ستتحسن، وقال: "لا يتملكنا اليأس".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، جمعت تركيا وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في مدينة أنطاليا الجنوبية، وهو أول اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبعد اجتماع إسطنبول، قال مفاوض أوكراني إن كييف تريد تركيا من بين الدول التي ستكون ضامنة في أي اتفاق مع موسكو.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/أردوغان-أنقذنا-مئات-آلاف-اللاجئين-من-الغرق-بعكس-دول-متحضرة-تركتهم-للموت-1061468215.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

أردوغان ‏يعتزم الاتصال بالرئيسين الروسي والأوكراني لعقد محادثات سلام بينهما في تركيا

14:20 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 14:26 GMT 22.04.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه يعتزم الاتصال بنظيريه الروسي، فلاديمير ‏بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لمناقشة إجراء محادثات سلام بينهما في تركيا.‏
وصرح للصحفيين في إسطنبول بأن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن نتائج "إيجابية" حتى الآن، ولكن ليس بالضبط كما كان ينبغي أن تكون"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.
وأشار أردوغان إلى أن عملية التفاوض ستتحسن، وقال: "لا يتملكنا اليأس".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
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أمس, 20:07 GMT
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، جمعت تركيا وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في مدينة أنطاليا الجنوبية، وهو أول اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وبعد اجتماع إسطنبول، قال مفاوض أوكراني إن كييف تريد تركيا من بين الدول التي ستكون ضامنة في أي اتفاق مع موسكو.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:20 GMT
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