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https://arabic.sputniknews.com/20220422/أردوغان-يعلن-مقتل-جنود-أتراك-في-العملية-العسكرية-شمالي-العراق-1061489729.html
أردوغان يعلن مقتل جنود أتراك في العملية العسكرية شمالي العراق
أردوغان يعلن مقتل جنود أتراك في العملية العسكرية شمالي العراق
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة من الجنود المشاركين في عملية عسكرية للجيش التركي شمالي العراق. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:30+0000
2022-04-22T12:30+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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ونقل التلفزيون الرسمي عن أردوغان قوله، إن "ثلاثة جنود أتراك قد استشهدوا فيما جرى تحييد 45 عنصرا إرهابيا من تنظيم PKK الإرهابي في عملية المخلب-القفل شمالي العراق".يذكر أن تركيا كانت أعلنت سابقا أنها أطلقت هجوما جوياً وبريا جديدا ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.واعتبرت وزارة الخارجية العراقية أن العمليات العسكرية في الأراضي العراقية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين.واستدعت الخارجية العراقية سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، ولن تأتي على جهود مكافحة الارهاب.
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العالم, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يعلن مقتل جنود أتراك في العملية العسكرية شمالي العراق

12:30 GMT 22.04.2022
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة من الجنود المشاركين في عملية عسكرية للجيش التركي شمالي العراق.
ونقل التلفزيون الرسمي عن أردوغان قوله، إن "ثلاثة جنود أتراك قد استشهدوا فيما جرى تحييد 45 عنصرا إرهابيا من تنظيم PKK الإرهابي في عملية المخلب-القفل شمالي العراق".
وقال أردوغان إن "عملية المخلب-القفل تضع تنظيم PKK الإرهابي في صراع مع الموت حاليا".
يذكر أن تركيا كانت أعلنت سابقا أنها أطلقت هجوما جوياً وبريا جديدا ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.
واعتبرت وزارة الخارجية العراقية أن العمليات العسكرية في الأراضي العراقية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين.
واستدعت الخارجية العراقية سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، ولن تأتي على جهود مكافحة الارهاب.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:17 GMT
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