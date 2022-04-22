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أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرا، عن أفضل المدن التي تمثل وجهات سياحية مفضلة للسائحين في حقبة كورونا. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
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ويقول التقرير إن المدن الأسيوية كانت تمثل أغلب الوجهات السياحية العالمية في 2019، مضيفا: "لكن في 2021 أصبحت غالبية الوجهات السياحية العالمية مدنا أوروبية".
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انفوجرافيك, инфографика

أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا

11:31 GMT 22.04.2022
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نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرا، عن أفضل المدن التي تمثل وجهات سياحية مفضلة للسائحين في حقبة كورونا.
ويقول التقرير إن المدن الأسيوية كانت تمثل أغلب الوجهات السياحية العالمية في 2019، مضيفا: "لكن في 2021 أصبحت غالبية الوجهات السياحية العالمية مدنا أوروبية".
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا - سبوتنيك عربي
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