https://arabic.sputniknews.com/20220422/أفضل-10-وجهات-سياحية-في-حقبة-كورونا-1061485428.html
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرا، عن أفضل المدن التي تمثل وجهات سياحية مفضلة للسائحين في حقبة كورونا. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:31+0000
2022-04-22T11:31+0000
2022-04-22T11:31+0000
انفوجرافيك
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ويقول التقرير إن المدن الأسيوية كانت تمثل أغلب الوجهات السياحية العالمية في 2019، مضيفا: "لكن في 2021 أصبحت غالبية الوجهات السياحية العالمية مدنا أوروبية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أفضل 10 وجهات سياحية في حقبة كورونا
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نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرا، عن أفضل المدن التي تمثل وجهات سياحية مفضلة للسائحين في حقبة كورونا.
ويقول التقرير إن المدن الأسيوية كانت تمثل أغلب الوجهات السياحية العالمية في 2019، مضيفا: "لكن في 2021 أصبحت غالبية الوجهات السياحية العالمية مدنا أوروبية".