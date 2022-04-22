https://arabic.sputniknews.com/20220422/أنصار-الله-تعلن-وصول-وفد-عماني-إلى-صنعاء-لمتابعة-الهدنة-1061499037.html

"أنصار الله" تعلن وصول وفد عماني إلى صنعاء لمتابعة الهدنة

"أنصار الله" تعلن وصول وفد عماني إلى صنعاء لمتابعة الهدنة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، عن وصول وفد من سلطنة عُمان إلى العاصمة صنعاء وسط اليمن، ضمن جهود الدفع بعملية السلام في البلد العربي... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T16:07+0000

2022-04-22T16:07+0000

2022-04-22T16:07+0000

العالم العربي

سلطنة عمان

الحرب على اليمن

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله، إن "وفداً عمانياً برفقة الوفد الوطني (في إشارة إلى الوفد المفاوض في الجماعة) يصل العاصمة صنعاء".وأضاف أن "زيارة الوفد إلى صنعاء تأتي في إطار متابعة الهدنة والنقاش مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط".وأوضح أن "زيارة الوفد العماني تأتي في إطار استكمال دور السلطنة البارز في متابعة الهدنة والسعي لوقف الحرب والحصار".وتعد زيارة الوفد هي الثانية، إذ زار وفد من المكتب السلطاني العُماني صنعاء، في 5 حزيران/ يونيو الماضي، وأجرى لقاءات مع زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، للدفع بالسلام في اليمن.وتلعب سلطنة عُمان دور وساطة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، سعيا في التوصل إلى حل سياسي للصراع الذي يمزق اليمن.وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باحتجاز-سفينة-مشتقات-نفطية-جديدة-1061493720.html

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العالم العربي, سلطنة عمان, الحرب على اليمن, أنصار الله