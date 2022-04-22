عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إدارة-مهرجان-أيام-قرطاج-السينمائية-تعلن-موعد-دورته-الـ33-1061495382.html
إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تعلن موعد دورته الـ33
إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تعلن موعد دورته الـ33
أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، اليوم الجمعة، عن موعد انعقاد دورته الـ33. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T14:01+0000
2022-04-22T14:02+0000
أخبار تونس اليوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102653/81/1026538156_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_14578f132c41dc75637e261784fc9f92.jpg
وحسب بيان وزارة الشؤون الثقافية في تونس، ستقام الدورة الـ33 من المهرجان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وأضاف البيان أن الدورة ستكون تحت إشراف السيدة سنية الشامخي مديرة عامة والسيد إبراهيم لطيف مديرا فنيا. وأشار البيان إلى أن أيام قرطاج السينمائية ستحتفل طوال سنة 2022 بربيعها السادس والخمسين، ومرور أكثر من نصف قرن من الالتزام والعمل في خدمة السينما الأفريقية والعربية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.كما أوضح البيان أنه سيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 10 مايو/ أيار القادم وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/مدير-مهرجان-أيام-قرطاج-السينمائية-في-تونس-يصف-تصرفات-نيللي-كريم-بـدلال-غير-مقبول-1050701957.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102653/81/1026538156_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_e810241aa1cb5aab1b8cbfe7531e6c36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, منوعات

إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تعلن موعد دورته الـ33

14:01 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 22.04.2022)
© Facebook/tataouinefmمهرجان قرطاج السينمائي
مهرجان قرطاج السينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Facebook/tataouinefm
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، اليوم الجمعة، عن موعد انعقاد دورته الـ33.
وحسب بيان وزارة الشؤون الثقافية في تونس، ستقام الدورة الـ33 من المهرجان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
الفنانة المصرية، نيللي كريم، لحظة تكريمها في مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ32، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
مدير مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" في تونس يصف تصرفات نيللي كريم بـ"دلال غير مقبول"‏
14 نوفمبر 2021, 13:46 GMT
وأضاف البيان أن الدورة ستكون تحت إشراف السيدة سنية الشامخي مديرة عامة والسيد إبراهيم لطيف مديرا فنيا.
وأشار البيان إلى أن أيام قرطاج السينمائية ستحتفل طوال سنة 2022 بربيعها السادس والخمسين، ومرور أكثر من نصف قرن من الالتزام والعمل في خدمة السينما الأفريقية والعربية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.
كما أوضح البيان أنه سيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 10 مايو/ أيار القادم وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала