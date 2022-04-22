https://arabic.sputniknews.com/20220422/إدارة-مهرجان-أيام-قرطاج-السينمائية-تعلن-موعد-دورته-الـ33-1061495382.html
إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تعلن موعد دورته الـ33
إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تعلن موعد دورته الـ33
أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، اليوم الجمعة، عن موعد انعقاد دورته الـ33. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T14:01+0000
2022-04-22T14:01+0000
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وحسب بيان وزارة الشؤون الثقافية في تونس، ستقام الدورة الـ33 من المهرجان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وأضاف البيان أن الدورة ستكون تحت إشراف السيدة سنية الشامخي مديرة عامة والسيد إبراهيم لطيف مديرا فنيا. وأشار البيان إلى أن أيام قرطاج السينمائية ستحتفل طوال سنة 2022 بربيعها السادس والخمسين، ومرور أكثر من نصف قرن من الالتزام والعمل في خدمة السينما الأفريقية والعربية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.كما أوضح البيان أنه سيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 10 مايو/ أيار القادم وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.
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أخبار تونس اليوم, منوعات
إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تعلن موعد دورته الـ33
14:01 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، اليوم الجمعة، عن موعد انعقاد دورته الـ33.
وحسب بيان وزارة الشؤون الثقافية في تونس
، ستقام الدورة الـ33 من المهرجان في الفترة من 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
14 نوفمبر 2021, 13:46 GMT
وأضاف البيان أن الدورة ستكون تحت إشراف السيدة سنية الشامخي مديرة عامة والسيد إبراهيم لطيف مديرا فنيا.
وأشار البيان إلى أن أيام قرطاج السينمائية
ستحتفل طوال سنة 2022 بربيعها السادس والخمسين، ومرور أكثر من نصف قرن من الالتزام والعمل في خدمة السينما الأفريقية والعربية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.
كما أوضح البيان أنه سيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة يوم 10 مايو/ أيار القادم وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.