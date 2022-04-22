https://arabic.sputniknews.com/20220422/إصابات-جراء-انفجار-في-مسجد-بولاية-قندوز-شمالي-أفغانستان-1061494089.html

إصابات جراء انفجار في مسجد بولاية قندوز شمالي أفغانستان

إصابات جراء انفجار في مسجد بولاية قندوز شمالي أفغانستان

أصيب عدد من الأشخاص، اليوم الجمعة، في انفجار وقع بمسجد في إقليم قندوز شمالي أفغانستان. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أفغانستان اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال مدير الإعلام والثقافة في الإقليم، بحسب قناة "أريانا نيوز" التلفزيونية، إن "انفجارا وقع في مسجد في منطقة الإمام صاحب، وهناك إصابات".ويوم أمس، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن قلق بلاده من تكرار التفجيرات في مدن مختلفة بأفغانستان، واصفاً هذه الأحداث بـ "المأساوية".ووصف البيان، الأعمال الإرهابية، التي وقعت خلال شهر رمضان المبارك في مدن أفغانية، والتي تتزامن مع تواجد واسع للناس في المساجد، واستهداف المصلين نتيجة هذه الأعمال الإرهابية، بـ "الأمر البشع".وشهدت أفغانستان، عدة انفجارات؛ أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.وتأتي هذه التفجيرات، بعد نحو يومين من وقوع تفجيرات استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 تلميذا، وإصابة نحو 40 آخرين.إلى ذلك، أدان مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، التفجيرات في أفغانستان.وفي سياق متصل، تبنى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) الهجوم على المسجد في مدينة مزار شريف، حسبما أفادت قناة "كابول نيوز" المحلية.ومنذ انسحاب القوات الأميركية وسيطرة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على السلطة، منتصف أغسطس/ آب 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات في مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/-داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-تفجير-مسجد-في-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061451281.html

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