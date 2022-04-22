https://arabic.sputniknews.com/20220422/إصابة-31-شخصا-خلال-مواجهات-داخل-المسجد-الأقصى-في-القدس-1061475656.html
إصابة 31 شخصا خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس
إصابة 31 شخصا خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 31 شخصا خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:44+0000
2022-04-22T07:44+0000
2022-04-22T07:44+0000
أخبار فلسطين اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهلال الأحمر: "أصيب 31 شخصا خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة وتم نقل 14 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج".وأضاف البيان: "تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفى وتم علاج باقي الإصابات ميدانياً".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، قبل عدة أيام.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/تقرير-الخطة-التي-أعدها-الجيش-الإسرائيلي-للحرب-القادمة-على-غزة-1061469251.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إصابة 31 شخصا خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 31 شخصا خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الهلال الأحمر: "أصيب 31 شخصا خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة وتم نقل 14 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وأضاف البيان: "تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمستشفى وتم علاج باقي الإصابات ميدانياً".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة شاب فلسطيني
، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، قبل عدة أيام.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات
بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى
بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.