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إصابة 57 فلسطينيا جراء قمع القوات الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى
إصابة 57 فلسطينيا جراء قمع القوات الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى
أصيب عشرات المصلين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق إثر استهدافهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل القوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى بمدينة... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:32+0000
2022-04-22T13:32+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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القدس– سبوتنيك. وأصدر الهلال الأحمر الفلسطيني، بيانا قال فيه إن "27 من المصلين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى، تم علاج الإصابات ميدانياً منهم 9 أطفال"، مشيرا إلى أن "حصيلة الإصابات منذ الصباح حتى الآن 57 إصابة، وتم نقل 14 مصابا للمستشفى".وعمدت القوات الإسرائيلية إلى إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع على المصلين في ساحات المسجد الأقصى من خلال طائرات مسيرة.جاء ذلك بعدما توافدت جموع غفيرة من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس ومن داخل الخط الأخضر إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.واندلعت المواجهات بين معتكفين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في ساحات الأقصى، صباح اليوم الجمعة، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الأعيرة المطاطية، ما تسبب بوقوع إصابات بين الشبان والصحفيين.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

إصابة 57 فلسطينيا جراء قمع القوات الإسرائيلية المصلين في المسجد الأقصى

13:32 GMT 22.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / Ahmad Gharabli
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أصيب عشرات المصلين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بحالات اختناق إثر استهدافهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل القوات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.
القدس– سبوتنيك. وأصدر الهلال الأحمر الفلسطيني، بيانا قال فيه إن "27 من المصلين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على ساحات المسجد الأقصى، تم علاج الإصابات ميدانياً منهم 9 أطفال"، مشيرا إلى أن "حصيلة الإصابات منذ الصباح حتى الآن 57 إصابة، وتم نقل 14 مصابا للمستشفى".
وعمدت القوات الإسرائيلية إلى إلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع على المصلين في ساحات المسجد الأقصى من خلال طائرات مسيرة.
جاء ذلك بعدما توافدت جموع غفيرة من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس ومن داخل الخط الأخضر إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية بأن "أكثر من 150 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك".

واندلعت المواجهات بين معتكفين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في ساحات الأقصى، صباح اليوم الجمعة، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الأعيرة المطاطية، ما تسبب بوقوع إصابات بين الشبان والصحفيين.
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