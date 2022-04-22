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https://arabic.sputniknews.com/20220422/إطلاق-نار-نشط-تحت-بالقرب-من-العديد-من-السفارات-الأجنبية-في-شمال-غرب-واشنطن-1061504109.html
إطلاق نار قرب سفارات أجنبية شمال غربي واشنطن
إطلاق نار قرب سفارات أجنبية شمال غربي واشنطن
أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وقوع إطلاق نار نشط بالقرب من العديد من السفارات الأجنبية في شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T20:22+0000
2022-04-22T20:39+0000
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وأظهرت مقاطع فيديو بالقرب من موقع إطلاق النار المبلغ عنه، بالقرب من مدرسة إدموند بورك المتوسطة و4101 شمال غرب شارع كونيتيكت، العديد من ضباط الشرطة، وهم يتجهون نحو مكان الحادث، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وقالت شرطة العاصمة الأمريكية واسنطن إنها استجابت لتقرير يفيد بإطلاق النار على شخصين على الأقل، بعد ظهر اليوم الجمعة، في شارع كونيتيكت في حي فان نيس. ودفع إطلاق النار الشرطة إلى التسابق إلى المنطقة مع مدارس خاصة وعامة وحرم جامعي.وتم إغلاق العديد من المؤسسات، حيث كانت الشرطة تبحث عن مطلق النار.ووصفت شرطة واشنطن حادث إطلاق النار بـ"التهديد النشط"، وحثوا السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على "الاحتماء".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إطلاق نار قرب سفارات أجنبية شمال غربي واشنطن

20:22 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 20:39 GMT 22.04.2022)
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© MARK HOFFMAN
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يتبع
أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن وقوع إطلاق نار نشط بالقرب من العديد من السفارات الأجنبية في شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأظهرت مقاطع فيديو بالقرب من موقع إطلاق النار المبلغ عنه، بالقرب من مدرسة إدموند بورك المتوسطة و4101 شمال غرب شارع كونيتيكت، العديد من ضباط الشرطة، وهم يتجهون نحو مكان الحادث، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وقالت شرطة العاصمة الأمريكية واسنطن إنها استجابت لتقرير يفيد بإطلاق النار على شخصين على الأقل، بعد ظهر اليوم الجمعة، في شارع كونيتيكت في حي فان نيس.
ودفع إطلاق النار الشرطة إلى التسابق إلى المنطقة مع مدارس خاصة وعامة وحرم جامعي.
وتم إغلاق العديد من المؤسسات، حيث كانت الشرطة تبحث عن مطلق النار.
ووصفت شرطة واشنطن حادث إطلاق النار بـ"التهديد النشط"، وحثوا السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على "الاحتماء".
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