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إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين به
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إعلام-القوات-الإسرائيلية-تقتحم-المسجد-الأقصى-وتعتدي-على-المصلين-به-1061472682.html
إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين به
إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين به
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، باقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين به. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T04:23+0000
2022-04-22T04:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأضافت الوكالة أن تسعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بالاختناق، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، ان طواقمها تعاملت مع تسع إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، نقلت إلى المستشفى.من جانبها، أكدت وكالة فرانس برس إندلاع اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين صباح الجمعة في المسجد الأقصى في القدس.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/اللجنة-الوزارية-العربية-تدين-الاعتداءات-والانتهاكات-الإسرائيلية-بحق-المصلين-في-المسجد-الأقصى----1061444349.html
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أخبار فلسطين اليوم

إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين به

04:23 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 04:58 GMT 22.04.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADالهلال الأحمر يستنفر جميع أطقمه الطبية بعد إصابة العشرات في المسجد الأقصى والضفة، 21 مايو 2021
الهلال الأحمر يستنفر جميع أطقمه الطبية بعد إصابة العشرات في المسجد الأقصى والضفة، 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، باقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين به.
وأضافت الوكالة أن تسعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بالاختناق، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية.
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
اللجنة الوزارية العربية تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى
أمس, 10:36 GMT
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، ان طواقمها تعاملت مع تسع إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، نقلت إلى المستشفى.
من جانبها، أكدت وكالة فرانس برس إندلاع اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين صباح الجمعة في المسجد الأقصى في القدس.
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.
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