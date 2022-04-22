https://arabic.sputniknews.com/20220422/إعلام-قرارات-كويتية-جديدة-بخصوص-رواتب-المعلمين-الصيفية-1061473561.html
إعلام: قرارات كويتية جديدة بخصوص رواتب المعلمين الصيفية
إعلام: قرارات كويتية جديدة بخصوص رواتب المعلمين الصيفية
قالت تقارير إعلامية إن وزارة التربية الكويتية تعتزم إصدار قرارات جديدة بشأن رواتب المعلمين في شهور الصيف. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T06:40+0000
2022-04-22T06:40+0000
2022-04-22T06:40+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس عن مصادر حكومية، أكدت عزم وزارة التربية على "اعتماد إيداع رواتب الصيف للعاملين في المدارس من معلمين وإداريين بشكل شهري أسوة بالعام الدراسي الماضي 2020 – 2021".وأوضحت المصادر أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لـ "توفير صرف الرواتب الصيفية للمعلمين شهرياً هذا العام وخلال الأعوام المقبلة".يشار إلى أن العام الدراسي من المقرر أن يبدأ في الـ11 من سبتمبر/ أيلول لمرحلة رياض الأطفال، وفي الـ13 من الشهر نفسه للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وفي الـ19 من سبتمبر كذلك للمرحلة الثانوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/إعلام-الكويت-تؤجل-الدراسة-ثلاثة-أسابيع-1058145611.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
إعلام: قرارات كويتية جديدة بخصوص رواتب المعلمين الصيفية
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قالت تقارير إعلامية إن وزارة التربية الكويتية تعتزم إصدار قرارات جديدة بشأن رواتب المعلمين في شهور الصيف.
ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس
عن مصادر حكومية، أكدت عزم وزارة التربية على "اعتماد إيداع رواتب الصيف للعاملين في المدارس من معلمين وإداريين بشكل شهري أسوة بالعام الدراسي الماضي 2020 – 2021".
وأوضحت المصادر
أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لـ "توفير صرف الرواتب الصيفية للمعلمين شهرياً هذا العام وخلال الأعوام المقبلة".
وقالت: "إنه لا عودة إلى النظام القديم بإيداع رواتب الأشهر الأربعة (مايو ويونيو ويوليو وأغسطس) دفعة واحدة، مرة أخرى".
يشار إلى أن العام الدراسي
من المقرر أن يبدأ في الـ11 من سبتمبر/ أيلول لمرحلة رياض الأطفال، وفي الـ13 من الشهر نفسه للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وفي الـ19 من سبتمبر كذلك للمرحلة الثانوية.