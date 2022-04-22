https://arabic.sputniknews.com/20220422/إنشاء-إدارة-روحية-للمسلمين-في-جمهورية-دونيتسك-1061486380.html
إنشاء إدارة روحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك
إنشاء إدارة روحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك
عقد المؤتمر التأسيسي للإدارة الروحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعتبرت الإدارة نفسها جزءا من الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، بحسب ما قال رئيس الجالية... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:45+0000
2022-04-22T11:45+0000
2022-04-22T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "اليوم الجمعة، قررت المجتمعات المسلمة في جمهورية دونيتسك وماكييفكا وجورلوفكا وعدد من المناطق الأخرى إنشاء مجلس روحي، كما قررنا الدخول في الإدارة الروحية الروسية تحت قيادة المفتي رافيل غاينوتدين".وأشار إلى أنه في السابق، كانت المجتمعات الإسلامية المتباينة تعمل في جمهورية دونيتسك بشكل منفرد ولم تكن هناك منظمة إسلامية موحدة.ووفقا له، شارك نائب رئيس مجلس الدوما الروسي للتعليم والعلوم رينات إسلاموف في المؤتمر التأسيسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-400-مرتزق-ما-زالوا-في-أزوفستال-1061338917.html
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روسيا
إنشاء إدارة روحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك
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عقد المؤتمر التأسيسي للإدارة الروحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعتبرت الإدارة نفسها جزءا من الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، بحسب ما قال رئيس الجالية المسلمة في جمهورية دونيتسك، رشيد براجين، لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف: "اليوم الجمعة، قررت المجتمعات المسلمة في جمهورية دونيتسك وماكييفكا وجورلوفكا وعدد من المناطق الأخرى إنشاء مجلس روحي، كما قررنا الدخول في الإدارة الروحية الروسية تحت قيادة المفتي رافيل غاينوتدين".
وأشار إلى أنه في السابق، كانت المجتمعات الإسلامية المتباينة تعمل في جمهورية دونيتسك بشكل منفرد ولم تكن هناك منظمة إسلامية موحدة.
ووفقا له، شارك نائب رئيس مجلس الدوما الروسي للتعليم والعلوم رينات إسلاموف في المؤتمر التأسيسي.