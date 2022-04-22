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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220422/إنشاء-إدارة-روحية-للمسلمين-في-جمهورية-دونيتسك-1061486380.html
إنشاء إدارة روحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك
إنشاء إدارة روحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك
عقد المؤتمر التأسيسي للإدارة الروحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعتبرت الإدارة نفسها جزءا من الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، بحسب ما قال رئيس الجالية... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:45+0000
2022-04-22T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "اليوم الجمعة، قررت المجتمعات المسلمة في جمهورية دونيتسك وماكييفكا وجورلوفكا وعدد من المناطق الأخرى إنشاء مجلس روحي، كما قررنا الدخول في الإدارة الروحية الروسية تحت قيادة المفتي رافيل غاينوتدين".وأشار إلى أنه في السابق، كانت المجتمعات الإسلامية المتباينة تعمل في جمهورية دونيتسك بشكل منفرد ولم تكن هناك منظمة إسلامية موحدة.ووفقا له، شارك نائب رئيس مجلس الدوما الروسي للتعليم والعلوم رينات إسلاموف في المؤتمر التأسيسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-400-مرتزق-ما-زالوا-في-أزوفستال-1061338917.html
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إنشاء إدارة روحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك

11:45 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Gleb Kiselev / الذهاب إلى بنك الصورالجامع الكبير في موسكو
الجامع الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Gleb Kiselev
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عقد المؤتمر التأسيسي للإدارة الروحية للمسلمين في جمهورية دونيتسك الشعبية، واعتبرت الإدارة نفسها جزءا من الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، بحسب ما قال رئيس الجالية المسلمة في جمهورية دونيتسك، رشيد براجين، لوكالة "سبوتنيك".
وأضاف: "اليوم الجمعة، قررت المجتمعات المسلمة في جمهورية دونيتسك وماكييفكا وجورلوفكا وعدد من المناطق الأخرى إنشاء مجلس روحي، كما قررنا الدخول في الإدارة الروحية الروسية تحت قيادة المفتي رافيل غاينوتدين".
وأشار إلى أنه في السابق، كانت المجتمعات الإسلامية المتباينة تعمل في جمهورية دونيتسك بشكل منفرد ولم تكن هناك منظمة إسلامية موحدة.
ووفقا له، شارك نائب رئيس مجلس الدوما الروسي للتعليم والعلوم رينات إسلاموف في المؤتمر التأسيسي.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:17 GMT
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