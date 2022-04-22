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https://arabic.sputniknews.com/20220422/الأسد-وعقيلته-يشاركان-أطفال-دار-أيتام-وجبة-الإفطار-في-العاصمة-السورية-دمشق-صور--1061504609.html
الأسد وعقيلته يشاركان أطفال دار أيتام وجبة الإفطار في العاصمة السورية دمشق... صور
الأسد وعقيلته يشاركان أطفال دار أيتام وجبة الإفطار في العاصمة السورية دمشق... صور
زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته، اليوم الجمعة، دار ايتام في العاصمة السورية دمشق، وشارك الأسد والسيدة الأولى الأطفال على مائدة طعام الإفطار. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T20:51+0000
2022-04-22T20:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مجتمع
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وبحسب قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغرام، فقد زار الرئيس الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الجمعة دار "الأمان" للأيتام بدمشق.وتظهر الصور المنشورة الرئيس السوري والسيدة الأولى خلال تحدثهما مع الأطفال وأخذ الصور التذكارية الجماعية والفردية.ونشرت صورة عامة لباحة الميتم الداخلية تظهر فيها موائد الإفطار الرمضانية التي أقامها الميتم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، حيث تناول الأسد وعقيلته وجبة الإفطار مع الأطفال.
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مجتمع, العالم العربي

الأسد وعقيلته يشاركان أطفال دار أيتام وجبة الإفطار في العاصمة السورية دمشق... صور

20:51 GMT 22.04.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina"السيدة الأولى" لقادة العالم
السيدة الأولى لقادة العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
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زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته، اليوم الجمعة، دار ايتام في العاصمة السورية دمشق، وشارك الأسد والسيدة الأولى الأطفال على مائدة طعام الإفطار.
وبحسب قناة رئاسة الجمهورية العربية السورية على تلغرام، فقد زار الرئيس الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الجمعة دار "الأمان" للأيتام بدمشق.

أشارت الرئاسة السورية إلى أن الأسد وعقيلته شاركا أطفال الميتم ألعابهم وطعام الإفطار.

وتظهر الصور المنشورة الرئيس السوري والسيدة الأولى خلال تحدثهما مع الأطفال وأخذ الصور التذكارية الجماعية والفردية.
ونشرت صورة عامة لباحة الميتم الداخلية تظهر فيها موائد الإفطار الرمضانية التي أقامها الميتم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، حيث تناول الأسد وعقيلته وجبة الإفطار مع الأطفال.
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