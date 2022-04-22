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الأمم المتحدة: غوتيريش يلتقي بوتين ولافروف في موسكو
الأمم المتحدة: غوتيريش يلتقي بوتين ولافروف في موسكو
أعلنت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن أنطونيو غوتيريش سيزور موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:59+0000
2022-04-22T18:59+0000
روسيا
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. أكد الكرملين أيضا في وقت سابق اليوم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبلاد، قائلا إن بوتين ولافروف سيستقبلان غوتيريش لإجراء محادثات.وقالت المتحدثة إيري كانيكو: "الأمين العام سيزور موسكو، حيث سيعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، اجتماع عمل وغداء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وسيستقبله الرئيس فلاديمير بوتين".وردا على سؤال حول زيارة غوتيريش المحتملة لأوكرانيا، قالت كانيكو إن الأمم المتحدة "ما زالت تعمل مع أوكرانيا بشأن الاستعدادات" لمثل هذه الزيارة.وفي حديثها عن هدنة عيد الفصح المقترحة، قالت المتحدثة إن اليوم هو الجمعة وعيد الفصح يوم الأحد، مضيفة:"نعمل بأمل".دعا غوتيريش يوم الثلاثاء إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في أوكرانيا تبدأ يوم الخميس المقدس وتستمر حتى عيد الفصح المسيحي الأرثوذكسي يوم الأحد، وناشد جميع أطراف الصراع لفتح نافذة للحوار والسلام.يستلزم التوقف الإنساني الذي اقترحه غوتيريش إطلاق ممرات إنسانية للمدنيين لمغادرة المناطق المحاصرة في أوكرانيا وتمكين القوافل الإنسانية من الوصول إلى مدن دونيتسك ولوغانسك وماريوبول وخيرسون.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الدفاع-الروسية-الوضع-في-ماريوبول-يعود-إلى-طبيعته-ويمكن-للسكان-التنقل-بحرية--1061500519.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: غوتيريش يلتقي بوتين ولافروف في موسكو

18:59 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Сергей Пятаков / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Сергей Пятаков
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أعلنت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن أنطونيو غوتيريش سيزور موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. أكد الكرملين أيضا في وقت سابق اليوم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبلاد، قائلا إن بوتين ولافروف سيستقبلان غوتيريش لإجراء محادثات.
وقالت المتحدثة إيري كانيكو: "الأمين العام سيزور موسكو، حيث سيعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل (نيسان)، اجتماع عمل وغداء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف وسيستقبله الرئيس فلاديمير بوتين".
وردا على سؤال حول زيارة غوتيريش المحتملة لأوكرانيا، قالت كانيكو إن الأمم المتحدة "ما زالت تعمل مع أوكرانيا بشأن الاستعدادات" لمثل هذه الزيارة.
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وفي حديثها عن هدنة عيد الفصح المقترحة، قالت المتحدثة إن اليوم هو الجمعة وعيد الفصح يوم الأحد، مضيفة:"نعمل بأمل".
دعا غوتيريش يوم الثلاثاء إلى هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في أوكرانيا تبدأ يوم الخميس المقدس وتستمر حتى عيد الفصح المسيحي الأرثوذكسي يوم الأحد، وناشد جميع أطراف الصراع لفتح نافذة للحوار والسلام.
يستلزم التوقف الإنساني الذي اقترحه غوتيريش إطلاق ممرات إنسانية للمدنيين لمغادرة المناطق المحاصرة في أوكرانيا وتمكين القوافل الإنسانية من الوصول إلى مدن دونيتسك ولوغانسك وماريوبول وخيرسون.
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