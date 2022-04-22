https://arabic.sputniknews.com/20220422/الأمن-الروسي-يحصل-على-بيانات-عن-كوادر-الأمن-الأوكراني-في-منطقة-خيرسون--1061471565.html

الأمن الروسي يحصل على بيانات عن كوادر الأمن الأوكراني في منطقة خيرسون

الأمن الروسي يحصل على بيانات عن كوادر الأمن الأوكراني في منطقة خيرسون

تلقت الهيئات الأمنية الروسية بيانات كاملة عن جميع كوادر هيئة الأمن الأوكرانية بمنطقة خيرسون، بما فيهم عناصر قوات المهام الخاصة الذين تستخدمهم كييف لإجراء... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

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خيرسون – سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجب الإشارة إلى أنه تم كشف جميع البيانات السرية عن موظفي الفرع الخاص لمركز العمليات الخاصة "ألفا" التابع للأمن الأوكراني بمنطقة خيرسون، الذين، بحسب بيانات العسكريين الأوكرانيين، في الوقت الحالي تستخدمهم السلطات العسكرية السياسية الأوكرانية لإدارة المجموعات السرية وفي عمليات التخريب في المناطق الغير خاضعة لكييف".وفي وقت سابق، كشفت وثائق أوكرانية عثر ضباط إنفاذ القانون الروس، فشل كييف في الوفاء بالتزاماتها الدولية بتسليم المجرمين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في العملية العقابية في دونباس وهم مدرجون في قائمة المطلوبين الدوليين.ووفقا لوثائق مفرزة خيرسون الحدودية التابعة لدائرة حدود الدولة الأوكرانية ومكتب المدعي العام، والتي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، رفضت سلطات كييف الطلبات الروسية، وسمحت للمجرمين القتال في كتائب قومية، بل وسمحت لهم بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/وثائق-أوكرانية-كييف-تسمح-لمجرمين-مطلوبين-بتهم-الإرهاب-بالسفر-إلى-الاتحاد-الأوروبي--1061392600.html

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