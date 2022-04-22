https://arabic.sputniknews.com/20220422/الاتحاد-الأوروبي-يكتشف-طريقة-لدفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-عن-طريق-الالتفاف-على-العقوبات-1061502982.html

الاتحاد الأوروبي "يكتشف" طريقة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل عن طريق "الالتفاف" على العقوبات

الاتحاد الأوروبي "يكتشف" طريقة لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل عن طريق "الالتفاف" على العقوبات

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إن شركات الاتحاد الأوروبي قد تكون قادرة على "الالتفاف" حول مطلب روسيا بتلقي مدفوعات الغاز بالروبل دون انتهاك العقوبات. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T19:35+0000

2022-04-22T19:35+0000

2022-04-22T19:35+0000

اقتصاد

روسيا

العالم

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg

وبينت المفوضية الأوروبية أن الشركات الأوروبية تستطيع "الالتفاف" على المطالب الروسية إذا "دفعت باليورو أو بالدولار الذي تم تحويله بعد ذلك إلى العملة الروسية (الروبل)".وبحسب "رويترز"، التي نشرت تقريرا حمل عنوان (الاتحاد الأوروبي يرى طريقة لدفع ثمن الغاز الروسي دون انتهاك العقوبات) ستحتاج الشركات أيضا إلى البحث عن شروط إضافية بشأن هذه المعاملات، مثل "بيان يفيد بأن التزاماتها التعاقدية قد اكتملت بمجرد إيداع العملات غير الروسية".ونوهت "رويترز" إلى أن نصيحة المفوضية ليست ملزمة قانونا، لكنها محاولة لـ"توجيه النقاش بينما تعمل الدول الأعضاء على تحديد كيفية الاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي".وقالت بروكسل في الوثيقة إن هناك خيارات قد تسمح للشركات بمواصلة الدفع بشكل قانوني مقابل الغاز.وقالت الوثيقة إنه "قبل سداد المدفوعات، يمكن لمشغلي الاتحاد الأوروبي أيضا أن يصدروا بيانًا واضحا بأنهم يعتبرون أن التزاماتهم التعاقدية قد اكتملت عندما يودعون اليورو أو الدولار لدى غازبروم (بنك روسي) (Gazprombank)، على عكس ما حدث لاحقا، بعد تحويل الدفعة إلى روبل".قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه يجب على الشركات الالتزام بالعملة المتفق عليها في عقودها مع غازبروم، وهي نسبة 97% منها باليورو أو الدولار.وقالت الوثيقة إن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يمنع الشركات من فتح حسابات مع "غازبروم" الروسي، أو التعامل مع البنك لمحاولة البحث عن حل.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/المستشار-الألماني-لن-نسمح-بحظر-الغاز-الروسي-لأن-لذلك-عواقب-وخيمة-1061489154.html

https://arabic.sputniknews.com/20220422/وكالة-صينية-هيمنة-الدولار-هي-برج-من-المكعبات-بدأ-بالتساقط-1061496495.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, روسيا, العالم