https://arabic.sputniknews.com/20220422/البنتاغون-أمريكا-ليس-لديها-خطط-حتى-الآن-لإنشاء-مستشفيات-ميدانية-بالقرب-من-أوكرانيا-1061502361.html
البنتاغون: أمريكا ليس لديها خطط حتى الآن لإنشاء مستشفيات ميدانية بالقرب من أوكرانيا
البنتاغون: أمريكا ليس لديها خطط حتى الآن لإنشاء مستشفيات ميدانية بالقرب من أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "أمريكا ليس لديها خطط في الوقت الحالي لإنشاء مستشفيات ميدانية بالقرب... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:51+0000
2022-04-22T18:51+0000
2022-04-22T18:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي: "لقد تلقينا للتو هذه الرسالة، ليس لدينا أي خطط للتحدث بخصوص ذلك، ولا يوجد تخطيط جار في البنتاغون الآن لإنشاء مستشفيات ميدانية".وتابع كيربي: "مرة أخرى، سنأخذ بجدية اقتراحات وتوصيات أعضاء الكونغرس في كل شيء".ودعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إنشاء مستشفيات ميدانية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وتكثيف الدعم الطبي لكييف، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وكتب أكثر من 10 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى وزير الخارجية، أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مطالبين أمريكا بسد الثغرات في البنية التحتية الطبية في أوكرانيا.وتشمل الخطوات التي أوصت بها المجموعة فتح مستشفيات ميدانية في شرق بولندا، وتزويد أوكرانيا بعربات إسعاف مدرعة، ونقل بعض المرضى والجرحى إلى مستشفى لاندشتول الإقليمي التابع للجيش الأمريكي في غرب ألمانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20200930/وفاة-موظفة-في-السفارة-الأمريكية-في-كييف-بالمستشفى-بعد-تعرضها-للضرب-1046692351.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: أمريكا ليس لديها خطط حتى الآن لإنشاء مستشفيات ميدانية بالقرب من أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "أمريكا ليس لديها خطط في الوقت الحالي لإنشاء مستشفيات ميدانية بالقرب من الحدود الأوكرانية، على الرغم من دعوات الكونغرس للقيام بذلك".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال كيربي: "لقد تلقينا للتو هذه الرسالة، ليس لدينا أي خطط للتحدث بخصوص ذلك، ولا يوجد تخطيط جار في البنتاغون الآن لإنشاء مستشفيات ميدانية".
وتابع كيربي: "مرة أخرى، سنأخذ بجدية اقتراحات وتوصيات أعضاء الكونغرس في كل شيء".
ودعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إنشاء مستشفيات ميدانية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وتكثيف الدعم الطبي لكييف، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
30 سبتمبر 2020, 14:39 GMT
وكتب أكثر من 10 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى وزير الخارجية، أنطوني بلينكين، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مطالبين أمريكا بسد الثغرات في البنية التحتية الطبية في أوكرانيا.
وتشمل الخطوات التي أوصت بها المجموعة فتح مستشفيات ميدانية في شرق بولندا، وتزويد أوكرانيا بعربات إسعاف مدرعة، ونقل بعض المرضى والجرحى إلى مستشفى لاندشتول الإقليمي التابع للجيش الأمريكي في غرب ألمانيا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.