https://arabic.sputniknews.com/20220422/البنتاغون-الدفاع-الروسية-لا-تهتم-بمكالمة-معنا-1061472764.html
البنتاغون: الدفاع الروسية لا تهتم بمكالمة معنا
البنتاغون: الدفاع الروسية لا تهتم بمكالمة معنا
يحاول قادة البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) الاتصال بنظرائهم الروس، ولكن موسكو لا تبدي اهتماما. صرح بذلك المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T04:34+0000
2022-04-22T04:34+0000
2022-04-22T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن كيربي قال للصحفيين: "حاولنا على مدى أسابيع ولكن ليس لديهم مصلحة واهتمام".وأعلن متحدث البنتاغون ذلك في إطار تجديد الرأي القائل بأن "العقوبات لا تؤثر في الاتصالات".وأقبلت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض المزيد من العقوبات والقيود على روسيا بعدما اضطرت الأخيرة إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام كييف الذي تؤيده الولايات المتحدة قبل بدء العملية العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
البنتاغون: الدفاع الروسية لا تهتم بمكالمة معنا
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يحاول قادة البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) الاتصال بنظرائهم الروس، ولكن موسكو لا تبدي اهتماما. صرح بذلك المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن كيربي قال للصحفيين: "حاولنا على مدى أسابيع ولكن ليس لديهم مصلحة واهتمام".
وأعلن متحدث البنتاغون ذلك في إطار تجديد الرأي القائل بأن "العقوبات لا تؤثر في الاتصالات".
وأقبلت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض المزيد من العقوبات والقيود على روسيا بعدما اضطرت الأخيرة إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام كييف الذي تؤيده الولايات المتحدة قبل بدء العملية العسكرية.